구조적 미학 패션으로 재해석한 시즌 캠페인 공개
삼성물산 패션부문
구호(KUHO)가 2026년 봄 여름(SS) 시즌 캠페인을 공개했다.
삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호는 2026년 봄 여름 시즌 콘셉트인 ‘자연모방 건축(Biomimetic Architecture)’을 바탕으로 자연의 질서를 현대적 감각으로 풀어낸 캠페인을 공개하고 컬렉션을 출시했다고 밝혔다.
구호는 구조적 미학을 패션으로 재해석하는 특유의 철학으로 인해 건축을 닮은 컨템포러리 브랜드로도 평가받고 있다. 구호는 이번 시즌 캠페인을 통해 자연이 만든 정교한 질서와 구조를 구호만의 시각으로 새롭게 제시했다.
자연의 반복되는 대칭, 유기적 곡선, 구조적 리듬을 재해석한 이번 컬렉션은 잔잔한 조직으로 고급스러움을 더한 오버핏 트렌치 코트, 깔끔한 실루엣의 블루종 집업 아우터, 조직감이 돋보이는 리넨 재킷, 감각적 스타일링이 가능한 랩 디자인 블라우스, 구조적 라인의 원피스 등으로 구성되어 있다.
구호는 컬렉션에서 견고한 테일러링, 직선과 곡선이 부드럽게 연결되는 실루엣 등을 통해 식물 표면의 미세한 결, 주름, 입체성을 생동감 있게 구현했다.
또한 구호는 세계적인 전문가들과 협업한 캠페인 비주얼도 공개했다. 캠페인 스타일링은 다양한 럭셔리 브랜드와의 협업으로 주목받고 있는 글로벌 스타일리스트 샬롯 콜레트(Charlotte Collet)가 맡았고, 촬영은 글로벌 포토그래퍼 에스텔 하나니아(Estelle Hanania)가 진행했다. 이번 2026년 봄 여름 시즌 구호 컬렉션은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 볼 수 있다.
삼성물산 패션부문 김승현 여성복사업부장은 “앞으로도 구호는 건축적 미학의 가치를 전달하는 캠페인을 통해 브랜드 철학을 강화하고, 컨템포러리 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획”이라고 말했다.
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