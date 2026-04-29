소통·협력 강화로 파트너십 이어간다
현대모비스
현대모비스는 국내외 약 2100여개 업체와 부품 협력 관계를 맺고 있다. 기업의 지속가능한 미래는 가치사슬 전후방과 총체적으로 연결돼 있기에 다층적 소통은 물론 상생협력을 위한 다양한 지원을 통해 공급망 안전 및 지속가능성을 제고해 왔다.
최근 개최한 ‘현대모비스 파트너스 데이’가 그 대표적 사례다. 현대모비스는 이규석 사장과 임원들이 대거 참석한 가운데 주요 협력사 대표 230여명을 초청해 소통 및 협력 강화에 나섰다. 우수협력사 시상과 더불어 구매, 품질, 산업안전 등 회사의 전략 비전을 공유하는 커뮤니케이션 장을 마련했다.
현대모비스는 상생 소통 확대를 위해 협력사 대상 교육과 건의사항 수렴 및 자유토론 세션 등이 포함된 세부 업종별 간담회를 연중 개최하고 있다. 대리점 세미나를 통해서는 전국 대리점 대표들과 연간 정책 방향 및 중점 추진사항을 공유해 동반자 관계를 든든히 다져왔다.
글로벌 시장에서 가치사슬 내 지속가능성 증진 및 ESG 리스크 최소화가 필수요소로 부각함에 따라 공급망 관리 및 지원 정책도 한층 꼼꼼히 가다듬고 있다. 협력사 ESG 역량 강화를 위해 탄소저감 및 안전설비 구축과 컨설팅, 각종 인증 취득 등 다양한 지원을 지속하고 있다.
자체적인 혁신기술의 보유가 미래 모빌리티 시장 생존을 결정짓는다는 판단에서 협력사의 연구개발(R&D) 및 기술력 강화에도 많은 관심을 기울이고 있다. 현대모비스가 보유한 권리특허를 개방하고 협력사가 무상으로 특허를 사용할 수 있도록 하며, 협력사의 기술개발 역량강화를 위해 공동기술개발, 공동특허출원, 기술개발비 지원, 기술역량 강화 활동 등도 지속 추진 중이다. 실제 최근 3년간 국내 협력사의 신제품 및 신기술 개발을 위해 총 1800억원을 지원했고, 협력사와 공동으로 출원한 특허도 850건을 돌파했다.
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