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세계 최고의 해상교량 전망대 ‘더스카이184’ 개방

입력:2026-04-28 01:09
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청라하늘대교 위 복합관광시설
해발 약 184m… 내달 순차 오픈

청라하늘대교 관광시설 엣지워크. 인천시 제공

인천경제자유구역청은 청라하늘대교(제3연륙교)의 관광시설 ‘더 스카이184’를 다음 달 개방한다고 27일 밝혔다. 해발 184.2m 높이의 이 전망대는 세계에서 가장 높은 해상교량 전망대로 기네스북에 등재돼 있다.

더 스카이184는 하늘전망대를 중심으로 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다. 청라국제도시와 영종국제도시를 잇는 청라하늘대교에 조성됐다. 하늘·바다전망대, 친수공간, 여행자센터는 다음 달 7일부터, 하늘 위를 걷는 체험형 관광시설 ‘엣지워크’는 안전점검과 시험운영을 거쳐 다음 달 15일부터 운영될 예정이다. 엣지워크에서는 전망대 외곽을 안전장비를 착용한 상태로 걸으며 바다와 도시 전경을 내려다볼 수 있다.

하늘전망대와 엣지워크 이용 요금은 각각 1만5000원과 6만원이다. 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 제공된다. 바다전망대 등 나머지 시설은 무료로 이용할 수 있다. 시설 이용을 위한 사전 예약은 다음 달 4일 오후 2시부터 청라하늘대교 홈페이지에서 할 수 있다.

인천경제청은 청라하늘대교 관광시설 활성화를 위해 친수공간을 활용한 음악 공연과 문화 프로그램 등을 운영할 계획이다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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김민 기자
사회2부
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