시사 전체기사

글로벌 시장 ‘조용한 강자’로 자리매김

입력:2026-04-29 18:16
공유하기
글자 크기 조정

DL그룹

DL그룹 제공

DL그룹은 수익성 중심 경영과 재무 안정성 강화를 통해 실적 개선 흐름을 이어가며 위기 대응 역량을 입증하고 있다고 밝혔다.

최근 건설업은 부동산 경기 둔화와 원가 상승, 프로젝트 리스크 확대 등으로 어려움을 겪고 있다. 이러한 경영 환경 속에서 DL그룹은 외형 성장보다 수익성과 현금흐름 중심의 사업 운영에 집중하며 체질 개선을 추진해왔다.

DL㈜는 어려운 석유화학 업황 속에서도 사업 구조 경쟁력을 기반으로 실적 반등에 성공했다. 2025년 4분기 연결 기준 매출 1조2304억원, 영업이익 111억원을 기록하며 전년 동기 대비 흑자 전환했다.

DL그룹의 석유화학 계열사인 DL케미칼은 스페셜티 제품 중심의 사업 구조를 기반으로 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 폴리부텐(PB) 부문이 실적을 견인했으며, 크레이튼은 원가 절감과 운영 효율 개선을 통해 손익이 개선됐다. 특히 의료용 이소프렌(IR) 라텍스를 생산하는 카리플렉스는 싱가포르 신공장 가동 안정화에 힘입어 2025년 4분기 영업이익이 전년 대비 222% 증가했다. 카리플렉스는 독자적인 음이온 촉매 기술을 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 올해 또한 IR 라텍스 성장이 기대되는 등 글로벌 시장에서 ‘조용한 강자’로 자리매김할 것으로 평가받고 있다.

DL에너지는 미국 LNG 발전 사업을 중심으로 안정적인 수익을 창출했으며, 호텔 브랜드 글래드는 관광 수요 회복에 힘입어 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록했다. 글로벌 발전 사업과 국내 호텔 사업의 경영환경은 올해도 더욱 개선될 것으로 전망된다.

DL그룹의 건설 계열사인 DL이앤씨는 2025년 연결 기준 매출 7조4024억원, 영업이익 3870억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 40% 이상 증가했으며, 영업이익률도 3.3%에서 5.2%로 개선됐다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
어도어, 다니엘 모친·민희진 소유 부동산 가압류…총 70억원
‘사기 혐의’ 양정원, 경찰 출석…“억울한 부분 밝힐 것”
최대 248만원… 이재명표 ‘공정수당’ 준다
하정우의 출사표…“격려해주시면 부서지도록 일하겠다”
“피해자만 261명” 성착취 ‘자경단’ 김녹완 2심도 무기징역
트럼프도 인정한 터프가이… 삼성전자 노조에도 돌직구
착륙 30분 전 기내에서 출산한 임산부…신발끈으로 탯줄 묶어
“해남서 정장 사 입고 왔다”… 늘어선 줄, 청년들의 ‘절박한 봄’
국민일보 신문구독