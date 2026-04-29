왕숙 신도시, 수도권 동북부 새로운 성장 축 기대
LH
3기 신도시 가운데 핵심 사업지로 꼽히는 남양주 왕숙 신도시가 점차 윤곽을 드러내고있다.
남양주 왕숙 신도시는 수도권 주택 수요 분산을 가능케 하는 대규모 주택공급(약 8만 가구)과 더불어, 단순히 베드타운이 아닌 교통·일자리·환경이 결합된 ‘자족형 도시’모델이 될 수 있도록 도시 모양새가 갖춰지고 있다.
남양주왕숙 신도시는 장차 수도권 동북부의 새로운 성장 축이 될 것으로 기대를 모은다. 남양주왕숙1, 2 신도시는 3기 신도시 중 최대 규모(1268만6000㎡, 384만평)로, 서울 경계로부터 불과 3.5㎞에 위치하며, 약 8만 세대(19만5000명)가 거주할 수 있다.
맞닿은 진접2지구, 도시 조성을 마쳐 이미 성숙된 인근 별내, 다산지구의 도심 인프라를 공유할 수 있다는 점도 큰 강점이다. 지난 2023년 본격적인 조성 공사에 돌입한 이래, 입주가 가장 빠른 왕숙1지구 1공구의 조성 공정률은 약 20%(2026년 4월말 기준)에 달한다. LH는 ‘단지-주택 동시 착공’을 통해 입주 시기를 앞당겨 주택공급 속도를 높이고 있다. 실제로 왕숙1지구 1공구에서는 단지조성공사와 함께 주택 5개 블록(약 3000세대)의 착공이 동시에 이루어지는 진풍경이 펼쳐지고 있다.
LH는 공정 간의 간섭과 병목현상을 해결하고자 ‘통합 관리조직(TF)’을 신설하고, 일·주·월 단위로 일정을 정밀 조율해 공기 지연 변수를 차단하고 있다.
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