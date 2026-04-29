발굴·육성·투자까지… 브랜드 성장 생태계 구축
CJ온스타일
CJ온스타일이 중소 브랜드의 판로를 넓히는 단계를 넘어, 발굴부터 육성·글로벌 확장·투자까지 전 과정을 함께 설계하는 ‘브랜드 엑셀러레이터’로 진화하고 있다.
CJ온스타일은 올해 브랜드 육성 프로그램 ‘CJ온큐베이팅(ONCUBATING)’을 대폭 개편하고, 110억원 규모 전용 펀드를 기반으로 한 성장 지원 체계를 강화했다. 단순 입점 지원을 넘어 브랜드의 기획, 생산, 콘텐츠 제작, 유통, 투자까지 연결하는 구조를 본격화한 것이다.
핵심은 자금 지원에 그치지 않고 CJ온스타일의 밸류체인을 브랜드와 공유하는 데 있다. CJ온스타일은 핵심 콘텐츠 IP 연계와 채널 운영 노하우를 접목하는 한편, 글로벌 ODM 기업 코스메카코리아와 협업해 상품 기획 및 생산을 지원하고, 아마존·얼타뷰티 등 북미 유통망 연계까지 확대하고 있다. 브랜드의 성장 전 단계에 필요한 역량을 통합 지원하는 엔드투엔드(End-to-End) 시스템을 구축한 셈이다.
프로그램 고도화에 대한 시장 반응도 확인됐다. 올해 CJ온큐베이팅에는 역대 최다 수준인 300여개 유망 브랜드가 지원했으며, 약 10대 1의 경쟁률을 거쳐 최종 30개사가 선발됐다. 선발 브랜드는 뷰티, 헬스푸드·식품, 글로벌 분야로 구성됐으며, CJ온스타일은 이들을 대상으로 전담 MD 매칭, 모바일 라이브커머스 론칭, 글로벌 파트너 연계, 투자 검토 등을 순차적으로 지원할 예정이다.
성과에서도 2023년 출범한 CJ온큐베이팅은 작년까지 총 49개 유망 브랜드를 발굴했으며, 누적 취급고 530억원 이상을 기록했다. 이러한 성과로 2024년과 2025년 2년 연속 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.
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