나폴리 3대 피자 맛집 ‘다미켈레’ 국내 단독 판매
이마트
이마트가 이탈리아 나폴리 3대 피자 맛집으로 꼽히는 ‘다미켈레(L'Antica Pizzeria da Michele)’의 ‘마르게리타’ 피자를 직접 들여와 국내에 단독으로 선보인다.
이번에 출시하는 ‘다미켈레 마르게리타 피자(405g)’는 정상가 1만1980원에 판매되며 전국 이마트 점포에서 만나볼 수 있다.
‘다미켈레’는 피자계의 미슐랭이라 불리는 ‘50 TOP Pizza’가 선정한 ‘World Artisan Pizza Chains 2025’에서 1위를 차지할 정도로 세계적으로 인정받은 피자 전문점이다. 이탈리아의 프리미엄 냉동피자 제조업체인 론카딘(Roncadin)과의 협업으로 ‘다미켈레’ 피자의 특징인 쫄깃한 도우와 새콤한 토마토소스의 맛을 나폴리 현지 그대로 구현해냈다. 1870년부터 5대째 이어져 내려오며 150년 전통을 가진 ‘다미켈레’는 2010년 영화 ‘먹고, 기도하고, 사랑하라’에서 줄리아 로버츠가 이 곳의 피자를 즐기는 장면으로 전세계적으로 유명해졌다.
이마트는 최근 국내에 유행하는 유명 셰프와의 IP(지식재산)상품 협업을 이마트의 강점인 직소싱을 활용해 전 세계로 대상을 확대하고 해외 유명 맛집의 메뉴를 가정에서 즐길 수 있게 하겠다고 밝혔다. 이마트는 인기 해외 여행지의 유명 맛집을 중심으로 협업을 늘려 나갈 계획이다. 이탈리아 나폴리의 ‘다미켈레’ 피자에 이어 태국 방콕의 팟타이 전문점 ‘팁사마이’의 팟타이를 5월에 선보일 예정이다.
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