KBO 컬래버 제품 출시… ‘과자 올스타전’ 개최
롯데웰푸드
롯데웰푸드는 한국야구위원회(KBO)와 컬래버레이션한 제품을 출시하고 ‘2026 KBO 과자 올스타전’을 진행한다고 밝혔다. 이번 컬래버레이션에는 빼빼로, 자일리톨, 꼬깔콘 등 3개 브랜드가 참여했다. KBO리그 10개 구단의 심볼을 각각의 제품 패키지에 전면 적용해 팬들의 소장 가치를 높였다.
특히, 정식 출시 전 지난 13일부터 일주일간 진행될 예정이었던 빼빼로 사전예약에는 구매자가 몰려 준비한 4000세트의 판매가 조기 종료되는 등 KBO리그 팬들의 뜨거운 관심을 확인했다.
제품은 각 브랜드별로 다양한 디자인이 적용됐다. 빼빼로 5종(오리지널(초코), 아몬드, 크런키, 초코필드, 화이트쿠키)은 구단 엠블럼, 마스코트, 유니폼 등을 활용한 디자인 패키지를 선보인다. 자일리톨은 ‘자일리톨 오리지널’ 용기 제품에 구단 엠블럼을, ‘자일리톨 알파’ 용기 제품에는 마스코트를 적용했으며, ‘꼬깔콘 매콤달콤한맛’ 패키지에는 10개 구단의 심볼을 모두 담았다.
롯데웰푸드는 선수 친필 굿즈를 경품으로 한 구매 인증 이벤트도 진행한다. 컬래버 제품 패키지에 그려진 QR코드를 통해 이벤트 사이트에 접속한 뒤 빼빼로, 자일리톨, 꼬깔콘 각 제품 패키지 속 응모번호를 입력하면 참여가 완료된다. 참여자에게는 추첨을 통해 선수 친필 사인볼(180명), 친필 유니폼(30명)을 증정하며 이 외에도 미니 짐색, 제품 교환 기프티콘 등 다양한 경품을 선물할 예정이다.
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