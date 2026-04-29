중소 파트너사와 동반성장 ‘동행 워크숍’ 진행
롯데백화점
롯데백화점이 중소 파트너사와의 동반성장을 위해 ‘2026년 동행 워크숍’을 진행한다. 올해 10회를 맞이한 롯데백화점의 동행 워크숍은 지난 2014년 ‘힐링캠프’라는 이름으로 시작해, 중소 협력사와의 장기적 파트너십 강화를 위한 롯데백화점의 대표적인 동반성장 프로그램으로 자리매김해왔다.
올해 워크숍은 4월 20일부터 30일까지 총 2차수에 걸쳐 롯데호텔 제주에서 진행했다. 롯데백화점과 거래하는 200여개 중소 파트너사를 대상으로, MD본부 임원과 바이어가 함께 참여해 1박 2일간 의미 있는 교류의 시간을 가졌다. 명사 초청 특강을 통해 실질적인 역량 강화와 소통의 장도 마련했다. AI시대의 조직 및 실무 혁신, 동양철학과 역사에서 배우는 통찰, 기업과 사회의 공존 및 친환경 사례, 기후위기 대응 등 다양한 주제의 강연이 진행됐다. 아울러 파트너십 강화를 위한 소통·교류 프로그램을 통해 업무 과정에서의 애로사항을 공유하고, 유기적인 협력과 결속을 강화했다.
이 밖에 제주 지역의 특색을 살린 ‘오메기술’, ‘한라봉청’ 제조와 ‘쪽염색’ 체험을 비롯해 성산일출봉 올레길 플로깅 등 ESG 프로그램을 통해 교류와 공감의 시간을 마련했다.
롯데백화점은 중소 파트너사와의 실질적인 상생을 위해 다양한 지원 활동을 지속해오고 있다. 2000억원 규모의 동반성장 펀드와 기금을 운영하며, 지난해에만 약 630억 원 규모의 무이자 및 우대금리 대출을 지원했다.
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