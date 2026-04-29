혈행 개선 ‘써큐란 알파’로 봄철 무기력증 탈출
동아제약
따스한 바람에 마음 설레는 봄이지만 몸은 되레 축 처지는 이들이 많다. 의욕 넘치게 계획을 세웠다가도 금세 흥미를 잃고 무기력해지는 것이다. 이런 증상은 특정 계절에 우울감을 느끼는 ‘계절성 우울증’으로 생각하기 쉽지만, 사실 혈관이 제 역할을 다하지 못해 발생한 피로일 가능성이 높다. 무기력의 늪에서 벗어나고 싶다면 전신 건강의 핵심인 혈관 건강부터 점검해야 한다.
하지만 현대인의 가장 큰 문제는 바쁜 일상 속에서 매번 식단을 관리하기 어렵고, 식사만으로는 영양 성분을 충분히 보충하는 데 한계가 있다는 점이다. 이때는 혈행 개선에 직접적으로 도움을 주는 건강기능식품을 병행하는 것이 현명한 대안이 될 수 있다.
5년 연속 혈액 순환 브랜드 인지도 1위를 기록하고 있는 동아제약의 혈행 건강 전문 브랜드 써큐란의 ‘써큐란 알파’가 대표적이다. 써큐란 알파의 주원료인 은행잎 추출물은 말초혈관을 확장해 혈액이 원활하게 흐르도록 돕는다. 특히 뇌로 가는 혈류를 개선해 기억력 증진 효과까지 기대할 수 있어, 환절기 무기력증 탓으로만 여겼던 깜빡하는 습관까지 관리할 수 있다. 또한 감마리놀렌산를 배합해 혈중 지질 균형에 도움을 주고, 비타민B6까지 더해 에너지 대사의 효율을 높일 수 있다.
한편, 동아제약은 오랜 연구개발 역량을 바탕으로 혈행 건강을 포함한 다양한 헬스케어 솔루션을 제공하며 소비자 삶의 질 향상에 기여하고 있다.
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