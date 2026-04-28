키 크려고 아픈가 하지 말고… 밤에 통증 심하고 혹 만져지면 골육종 의심

성장통이나 부상 오해 진단 늦어

뼈 부러지는 일 잦으면 정밀검사



소아청소년기에 흔한 골육종(뼈암)은 성장이 활발한 시기에 나타나다 보니 단순한 성장통이나 운동 중 부상으로 오해해 진단이 늦어지는 경우가 많다. 증상이 다음과 같을 땐 단순 통증과는 다른 신호로 받아들여야 한다.



운동과 상관없이 쉬고 있을 때도 통증이 사라지지 않고 어느 한쪽의 특정 부위에만 증상이 있다면 꼭 검사가 필요하다. 또 낮보다 밤에 통증이 더 심해지고 자다가 깰 정도라면 골종양을 강하게 의심해야 한다. 통증 부위가 붓거나 딱딱한 혹(덩어리)이 만져지는 경우도 중요한 신호다. 성장통은 겉으로 붓지 않는다는 점에서 명확히 구분된다. 종양이 관절 근처에 생기면 무릎을 굽히거나 펴는 것이 불편해질 수 있다. 별다른 충격이 없는 데도 뼈가 쉽게 부러지는 일이 잦다면 정밀검사를 받아보는 게 좋다.



강현귀 국립암센터 육종암센터 교수는 27일 “안타깝게도 골종양은 증상 발현 후 진단까지 평균 3~6개월이 걸리는 경우가 드물지 않다”며 “부모나 아이 스스로 ‘키 크려고 아픈가 보다’고 생각하고 넘기거나, 활동량이 많은 10대의 특성상 축구·농구 같은 스포츠 활동 중 삔 것으로 판단하고 파스나 찜질로 시간을 보내는 경우가 많다”고 지적했다. 초기에는 통증이 생겼다가 사라지기를 반복하는 비특이적 양상을 보이기 때문에 심각성을 인지하기가 더욱 어렵다.



강 교수는 “진료 현장에선 정형외과 전문의들조차 육종을 접할 기회가 매우 드물어 단순 지방혹 또는 물혹 등 양성 종양으로 판단하거나 단순 외상성 골절로 오진해 일반 절제 수술이나 골절 고정 수술을 감행하는 사례가 적지 않다”고 전했다. 이 경우 심각하게 암이 퍼져 팔다리를 절단하거나 폐 전이가 발생하는 결과로 이어질 수 있다. 즉 골육종 수술은 정형외과 일반 수술과는 완전히 다른 영역이라는 게 강 교수의 설명이다.



그는 “골종양은 빨리 발견할수록 완치율과 사지 보존율이 급격히 높아지는 만큼 아이가 한쪽 무릎이나 어깨를 지속적으로 아파하거나 만져봤을 때 반대편 보다 부어 있다면 망설이지 말고 근처 정형외과에서 X선부터 확인하는 것이 중요하다”고 권고했다. 추가로 정확한 진단과 조직 검사 및 수술이 필요하다면 정형외과 전문의 중 근골격 종양학을 세부 전공한 전문 의사를 찾아갈 필요가 있다. 다만 국내 대학병원 중 정형외과 근골격 종양학자가 없는 곳이 많고 홍보뿐인 기관도 있으니 유의해서 살펴봐야 한다.



전국에 10년 이상 근골격 종양학 경험을 가진 정형외과 전문의를 3명 이상 보유한 의료기관은 국립암센터와 원자력의학원 2곳뿐이다. 주요 대학병원에도 10년 이상 경험 있는 의사가 1~2명 있거나 아예 없는 곳들도 많다.



민태원 의학전문기자



GoodNews paper ⓒ 소아청소년기에 흔한 골육종(뼈암)은 성장이 활발한 시기에 나타나다 보니 단순한 성장통이나 운동 중 부상으로 오해해 진단이 늦어지는 경우가 많다. 증상이 다음과 같을 땐 단순 통증과는 다른 신호로 받아들여야 한다.운동과 상관없이 쉬고 있을 때도 통증이 사라지지 않고 어느 한쪽의 특정 부위에만 증상이 있다면 꼭 검사가 필요하다. 또 낮보다 밤에 통증이 더 심해지고 자다가 깰 정도라면 골종양을 강하게 의심해야 한다. 통증 부위가 붓거나 딱딱한 혹(덩어리)이 만져지는 경우도 중요한 신호다. 성장통은 겉으로 붓지 않는다는 점에서 명확히 구분된다. 종양이 관절 근처에 생기면 무릎을 굽히거나 펴는 것이 불편해질 수 있다. 별다른 충격이 없는 데도 뼈가 쉽게 부러지는 일이 잦다면 정밀검사를 받아보는 게 좋다.강현귀 국립암센터 육종암센터 교수는 27일 “안타깝게도 골종양은 증상 발현 후 진단까지 평균 3~6개월이 걸리는 경우가 드물지 않다”며 “부모나 아이 스스로 ‘키 크려고 아픈가 보다’고 생각하고 넘기거나, 활동량이 많은 10대의 특성상 축구·농구 같은 스포츠 활동 중 삔 것으로 판단하고 파스나 찜질로 시간을 보내는 경우가 많다”고 지적했다. 초기에는 통증이 생겼다가 사라지기를 반복하는 비특이적 양상을 보이기 때문에 심각성을 인지하기가 더욱 어렵다.강 교수는 “진료 현장에선 정형외과 전문의들조차 육종을 접할 기회가 매우 드물어 단순 지방혹 또는 물혹 등 양성 종양으로 판단하거나 단순 외상성 골절로 오진해 일반 절제 수술이나 골절 고정 수술을 감행하는 사례가 적지 않다”고 전했다. 이 경우 심각하게 암이 퍼져 팔다리를 절단하거나 폐 전이가 발생하는 결과로 이어질 수 있다. 즉 골육종 수술은 정형외과 일반 수술과는 완전히 다른 영역이라는 게 강 교수의 설명이다.그는 “골종양은 빨리 발견할수록 완치율과 사지 보존율이 급격히 높아지는 만큼 아이가 한쪽 무릎이나 어깨를 지속적으로 아파하거나 만져봤을 때 반대편 보다 부어 있다면 망설이지 말고 근처 정형외과에서 X선부터 확인하는 것이 중요하다”고 권고했다. 추가로 정확한 진단과 조직 검사 및 수술이 필요하다면 정형외과 전문의 중 근골격 종양학을 세부 전공한 전문 의사를 찾아갈 필요가 있다. 다만 국내 대학병원 중 정형외과 근골격 종양학자가 없는 곳이 많고 홍보뿐인 기관도 있으니 유의해서 살펴봐야 한다.전국에 10년 이상 근골격 종양학 경험을 가진 정형외과 전문의를 3명 이상 보유한 의료기관은 국립암센터와 원자력의학원 2곳뿐이다. 주요 대학병원에도 10년 이상 경험 있는 의사가 1~2명 있거나 아예 없는 곳들도 많다.민태원 의학전문기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지