3D 프린팅 ‘맞춤형 재건’… 아이들 뼈암 치료에 희망

[And 건강]

강현귀 국립암센터 육종암센터 교수가 골육종 제거 후 환자 맞춤형 3D프린팅 골 재건 수술을 받은 10대의 다리를 살펴보고 있다.

급격한 뼈 성장 과정의 돌연변이

3D프린터로 금속 인공뼈 찍어내

암 절제 후 뼈 빈자리에 채워 넣어

남은 관절 보호하고 고정 안정적



소아청소년기에 흔한 골육종



“치료, 성장·보행 기능 보존에 초점”

