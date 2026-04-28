이중 쿠셔닝 적용으로 더 편안하게 더 오래
네파
아웃도어 브랜드 네파가 본격적인 아웃도어 시즌을 맞아 시그니처 하이킹화 ‘휘슬라이저 맥스(WHISTLIZER MAX)’를 새롭게 출시했다.
이번 신제품은 2024년 출시 직후 리오더를 기록한 ‘휘슬라이저’의 기술력을 한층 발전시킨 모델이다. 네파가 최근 3년간 트레킹화 구매 경험이 있는 소비자 대상으로 실시한 설문조사 결과, 단순한 기능적 퍼포먼스보다 ‘얼마나 편안하게 오래 걸을 수 있는가’를 중요하게 여긴다는 점을 반영해 설계됐다. 실제로 트레킹화 선택 시 가장 중요한 요소로는 ‘피로감 완화 및 최소화(27%)’와 ‘안정적인 착화감(26.3%)’이 꼽혔다.
네파는 이러한 소비자 인사이트를 바탕으로 보행 과정에서 반복적으로 누적되는 ‘발의 미세한 피로’에 주목했다. 두 가지 폼을 적용한 이중 쿠셔닝 구조를 통해 장시간 산행에서도 발에 가해지는 부담을 줄이고, 하이킹의 즐거움을 오래 이어갈 수 있도록 설계했다.
가장 핵심이 되는 기술은 네파 KOREA 독점 기술인 ‘휘슬링 폼(Whistling·FOAM)’과 ‘쿠쉬 폼(CUSH FOAM)’을 상하부로 분리 적용한 ‘이중 쿠셔닝 구조’다. 그 결과 특정 부위에 부담이 몰리는 것을 줄여 발바닥이 쉽게 아프지 않고, 오래 걸어도 피로가 덜 느껴지도록 돕는다.
이와 함께 미드솔에는 보행 시 발의 뒤틀림을 방지하는 ‘에너지 플로우(ENERGY FLOW)’ 패턴을 적용했다. 보행 과정에서 발생하는 발의 흔들림을 안정적으로 잡아주고, 불필요한 근육 개입을 최소화해 피로 누적을 줄이는 기술이다.
아웃도어 환경에 최적화된 기능도 갖췄다. ‘전면 러버 아웃솔’을 적용해 접지 면적을 넓히고, 미끄러짐과 미세한 흔들림을 줄였다. 안정적인 접지는 보행 시 불필요하게 힘이 더 들어가는 움직임을 줄여, 전반적인 에너지 소모를 낮추는 역할을 한다.
또한 초경량 무게로 발목에 가해지는 부담을 줄였으며, 봄 시즌에 어울리는 산뜻한 컬러를 포함한 6가지 색상으로 구성했다. 하이킹, 여행은 물론 출퇴근 등 다양한 상황에서 세련되게 연출할 수 있다.
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