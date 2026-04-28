문화센터 여름학기 전국 60개점 신규 회원 모집
롯데마트
롯데마트 문화센터가 ‘가성비’ 여름학기에 돌입한다. 4월 23일부터 전국 60개점에서 신규 회원 모집을 시작했다. 재료비 포함 5000원의 ‘생화 카네이션 DIY’를 비롯해, 고물가 시대에 가족 모두가 합리적으로 가정의 달을 즐길 수 있는 프로그램을 대거 편성했다.
유가 및 원자재 가격 상승으로 꽃값 급등이 예상되는 올해, 롯데마트 문화센터가 재료비 포함 5000원으로 카네이션 화분을 직접 꾸밀 수 있는 강좌를 선보인다. 본사 라이프스타일팀과 협업한 이번 프로그램은 고객 수요를 반영해 전년 대비 50%확대, 은평점 등 전국 36개점에서 진행한다.
점포별 가정의 달 콘텐츠도 풍성하다. 송파점, 김포한강점 등 15개점에서는 최근 인기를 끄는 ’카네이션 풍선’ 강좌를, 전국 25개점에서는 ‘카네이션 쿠키·떡케이크·컵케이크’ 등 베이킹 클래스를 운영한다.
육아 가정에게 큰 호응을 얻고 있는 ‘해피아워(HAPPY HOUR)’ 혜택도 한층 강화한다. 이번 여름학기에는 할인 혜택을 기존 1만원에서 2만원으로 2배 확대한다. 해당 강좌는 강좌 목록의 ‘쿠폰’ 아이콘으로 확인할 수 있다.
점포별 차별화 강좌도 선보인다. 입점 테넌트와 협업한 ‘전문가 연계 강좌’로, 맥스(MAXX) 영등포점에서는 약사가 직접 알려주는 ‘맞춤 영양제 섭취법’을, 신갈점에서는 반려견 전문가의 ‘행동 컨설팅과 마사지’ 강좌를 운영한다.
또한, 글로벌 아동 권리 전문 NGO 굿네이버스와 협업한 ‘공감 교육’을 김포한강점 등 전국 30개점에서 진행한다. 수강생에게는 교육 인증서를 증정하며, 추첨을 통해 30팀에게 치킨 기프티콘을 제공한다.
수강생을 위한 할인 혜택도 마련했다. 4월 23일부터 5월 8일까지 홈페이지에서 정규 강좌를 접수하는 고객에게는 5000원 강좌 할인 쿠폰을 회원당 2장 제공한다. 또한 6월 7일까지 여름학기 정규 강좌 신청을 마친 고객에게는 롯데마트 오프라인 매장(롯데마트 맥스 제외)에서 8만원 이상 구매 시 5000원 할인되는 장보기 쿠폰을 6월부터 8월까지 매달 1장씩 총 3장 제공한다.
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