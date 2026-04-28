대표 제품 10% 할인… 쓰임새에 맞춰 선택 가능
KGC
정관장이 가정의달을 맞아 가족 건강을 위한 다양한 혜택을 담은 ‘가정의달 프로모션’을 5월 16일까지 진행한다.
지난해 한국건강기능식품협회가 실시한 조사에 따르면 2025년 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 5조9626억원으로, 최근 1년 내 건강기능식품 구매 경험률은 83.6%에 달했다. 건강기능식품이 가족 단위를 넘어 개인 일상 속 루틴으로 자리잡으며, 전 세대로 ‘실속형 소비’와 ‘개인화 트렌드’가 확산되는 것이 특징이다.
이러한 흐름 속에서 정관장은 대한민국 대표 홍삼 건기식 브랜드로서, 어버이날 등 가정의달 전반 선물 수요에 맞춘 다양한 혜택을 선보이며 건강 선물 브랜드로서 입지를 강화한다.
먼저 메인 프로모션으로 정관장의 대표 제품인 ‘에브리타임’, ‘홍삼정’, ‘홍삼톤’을 비롯해 ‘화애락’, ‘천녹’, ‘황진단’, ‘다보록’, ‘홍이장군’, ‘아이패스’, ‘아이키커’ 등 주요 제품을 10% 할인한다. 혈당 케어 전문 브랜드 ‘GLPro’와 남성건강 전문 브랜드 ‘RXGIN’은 15% 할인 혜택이 적용돼 소비자들이 용도와 대상에 맞춰 선물 제품을 선택할 수 있도록 했다.
오프라인 로드샵에서는 카드사 제휴 혜택도 함께 마련했다. 5월 8일까지 20만원 이상 구매 시 현대카드 M포인트를 최대 8만 포인트까지 사용할 수 있으며, 삼성카드 LINK 이용 고객에게는 최대 3만원 청구 할인 혜택이 제공된다.
정관장 관계자는 “이번 프로모션은 최근 건강기능식품 시장에서 나타나는 ‘실속형 소비’와 ‘개인화 트렌드’를 반영해 기획됐다”며 “가정의달, 어버이날을 맞아 소중한 가족에게 드릴 건강 선물을 고민하는 고객들에게 신뢰할 수 있는 추천 선택지가 되기를 바란다”고 밝혔다.
홍삼은 국내 건강기능식품 시장에서 약 9500억원 규모를 차지하는 대표 기능성 원료로, 면역력 증진 등 건강 관리에 대한 관심이 높아지면서 꾸준한 수요를 유지하고 있다. 정관장은 약 127여 년간 축적해온 홍삼 연구 인프라와 안전성 데이터, 품질 경쟁력을 바탕으로 홍삼 시장을 선도하며 소비자 신뢰를 이어가고 있다.
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