편안함에 디자인을 입히다
신세계까사 까사미아
최근 가정의 달 선물 트렌드는 보여주기 위한 상징적 소비에서 벗어나, 일상 속에서 건강과 휴식을 지속적으로 체감할 수 있는 아이템으로 이동하고 있다. 건강 관리 기능은 물론 공간과 자연스럽게 어우러지는 라이프스타일 가구형 제품이 가정의 달 선물 선택지 중 하나로 떠오르고 있다.
이러한 흐름 속에서 까사미아의 프리미엄 마사지 리클라이너 ‘캄포 레스트(CAMPO REST)’는 단순한 안마기기가 아닌 일상의 휴식 루틴을 완성하는 가구로 가정의 달 가족을 위한 선물로 주목받고 있다.
캄포 레스트는 기존 안마의자의 투박한 디자인에서 벗어나 까사미아 특유의 미감과 공간 감각을 그대로 녹여낸 체어형 마사지 리클라이너다. 형태부터 소재, 컬러와 텍스처까지 일반 가구와의 조화를 최우선으로 고려해 설계했으며, 기계적인 구조를 최대한 드러내지 않은 미니멀한 실루엣과 컴팩트한 사이즈가 특징이다. 거실은 물론 서재나 침실 등 어느 공간에 두어도 이질감 없이 어우러져, 안마 기능을 사용하지 않을 때에도 하나의 오브제 가구로 손색이 없다.
캄포 레스트의 강점은 디자인에만 머무르지 않는다. 일반 체어 모드, 리클라이너 모드, 마사지 모드를 모두 지원하는 멀티 가구로, 일상 속 활용도가 매우 높다.
일반 체어 모드에서는 신체가 가장 안정감을 느끼는 110도의 고정 각도를 적용했다. 여기에 넉넉한 깊이의 좌방석과 두툼한 등시트·등쿠션을 더해, 캄포 시리즈 특유의 편안한 착석감을 구현했다.
리클라이닝 모드에서는 상·하체 각도를 각각 조절할 수 있어 휴식의 자유도가 한층 높아진다. 무중력 버튼을 누르면 상체는 최대 150도, 하체는 최대 80도까지 조절 가능해, 사용자가 원하는 각도를 세밀하게 맞추며 최적의 휴식 자세를 완성할 수 있다.
마사지 기능은 책상 앞에 앉아 장시간 작업하는 현대인의 라이프스타일을 반영해 상반신 중심으로 설계됐다. 척추 라인을 따라 구성된 S자 안마 프레임이 목부터 어깨, 날개뼈, 등, 허리까지 빈틈없이 밀착되며 깊은 이완감을 제공한다.
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