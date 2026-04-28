브랜드별 감사의 달 스페셜 선물 세트 출시
LG생활건강
LG생활건강의 자연·발효 화장품 ‘숨37°’가 갓 스파한 듯 매끈한 수분탄력 피부를 선사하는 ‘워터-풀 마린 릴리프 젤 크림 대용량 스페셜 세트’를 시즌 한정 출시한다.
1년에 단 한번 선보이는 젤 크림 대용량으로 구성된 특별 한정 세트다. 시원하고 산뜻한 젤 텍스처로 피부를 빠르게 진정시키고 깊은 보습감을 부여하는 숨37°의 수분 크림이다.
마린 프로바이오틱스와 6종 발효 히알루론산의 강력한 수분 에너지로 피부 본연의 힘을 길러주는 숨37°의 보습성분 마린 히알루로틱스™ 10% 함유된 젤 크림으로 피부 열감 개선 효과를 선사한다.
디에이징 솔루션 브랜드 ‘오휘’는 피부 본연의 힘을 깨워주는 듯한 깊은 보습과 탄력, 고급스럽게 차오르는 광채까지, 시간의 흐름이 무색해지는 피부 컨디션을 선사하는 ‘오휘 더 퍼스트 제너츄어 2종 스페셜 세트’를 선보였다.
또한 트루 허브 코스메틱 브랜드 ‘빌리프’는 감사의 달을 맞아 ‘에이지 넉다운 배리어 토너’ 정품 120㎖와 ‘에이지 넉다운 배리어 에멀전’ 정품 100㎖, ‘에이지 넉다운 밤 어드밴스드’ 증정 35㎖, ‘에이지 넉다운 브이 크림 어드밴스드’ 증정 10㎖, ‘에이지 넉다운 브이 아이 세럼’ 증정 10㎖ 등 토탈 안티에이징 라인을 한 번에 만나볼 수 있는 에디션을 선보였다.
더페이스샵의 예화담은 한국적인 아름다움을 전하는 한방 기초 제품들을 선보이고 있다. 특히 올해는 예화담이 론칭 10주년을 맞아 전통 매듭 에디션을 연간 전개하고 있다. 그 중에서도 ‘환생고 화윤 수분 광채’ 라인은 피부에 촉촉한 수분에너지를 전달하는 연히알루론산 콤플렉스와 건강한 탄력 케어를 돕는 한방단백질 콤플렉스를 함유, 다가올 여름 금펄과 수분을 가득 머금은 젤 포뮬러로 수분&광채 더블 케어와 함께 항산화 케어까지 가능한 슬로우에이징 라인이다.
더마코스메틱 브랜드 ‘닥터벨머’는 피부 밸런스 케어를 통해 민감해진 피부 진정과 손상 보호를 돕는 ‘닥터벨머 어드밴스드 시카 기초 2종 세트’를 선보인다.
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