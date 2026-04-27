마라톤 ‘2시간 벽’ 인류 최초로 깼다
케냐 사웨, 런던서 1시간59분30초
2위 케젤차도 두 번째 ‘서브 2’ 달성
오랜 기간 인간 한계의 영역으로 여겨졌던 마라톤 풀코스 2시간대 장벽이 마침내 무너졌다. 현행 42.195㎞ 코스를 기준으로 삼은 세계 마라톤 공인 기록이 나온 지 118년 만의 일이다. 인류 역사상 최초로 꿈의 기록을 달성한 주인공은 케냐의 마라토너 사바스티안 사웨다.
사웨는 26일(현지시간) 영국에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 1시간59분30초에 주파하며 우승을 차지했다. 이날 사웨는 2023년 10월 사상 최초로 2시간 1분대 기록을 깨뜨렸던 고 켈빈 키프텀(케냐)이 시카고 마라톤에서 세운 종전 세계기록(2시간00분35초)을 65초나 단축한 신기록을 써냈다. 마라톤 풀코스를 2시간 이내에 완주한 것도 사웨가 처음이다.
사웨와 선두권에서 경쟁한 요미프 케젤차(에티오피아)도 1시간59분41초의 기록으로 결승선을 통과하며 2위에 올랐다. 3위를 기록한 제이콥 키플리모(우간다) 역시 종전 세계기록보다 빠른 2시간00분28초로 경기를 마쳤다.
사웨는 초반 5㎞ 구간을 14분14초 만에 통과하며 세계기록 달성 가능성을 높였다. 중간 지점을 1시간00분29초에 돌파한 그는 30㎞ 지점부터 케젤차와 2인 대결로 압축되자 점점 속도를 붙였다. 사웨는 결승선을 약 1.7㎞ 앞둔 시점까지 양자 구도가 이어지자 가파르게 속도를 끌어올려 케젤차를 따돌렸다. 사웨는 후반부 레이스를 59분1초에 마쳤다.
자신의 개인 최고 기록인 58분5초를 넘어서진 못했으나 놀라운 속도로 완주에 성공하며 전인미답의 기록을 완성했다.
사웨는 경쟁자와 경기 막판까지 레이스를 펼쳤다. 런던 마라톤은 평지 위주로 코스가 구성돼 기록 단축에 유리한 대회로 여겨진다. 바람이 불지 않았던 이날 날씨도 기록 단축에 영향을 준 것으로 보인다.
사웨는 세계육상연맹(WA)을 통해 “기분이 좋고 너무 행복하다. 제게는 기억에 남을 날”이라며 “레이스를 잘 시작했고, 결승선을 앞두고 힘이 남았다는 걸 느꼈다. 결승선에 도착했을 때 기록을 보고 너무 신났다”는 소감을 전했다.
42.195㎞의 마라톤 풀코스는 1908 런던올림픽 때 최초 도입된 것을 계기로 공인 거리로 자리매김했다. 당시 미국의 존 하예스가 런던올림픽에서 2시간55분18초로 42.195㎞ 기준 최초의 세계기록을 달성했다. 사웨가 55분48초의 기록을 앞당기기까지 120년에 가까운 세월이 소요됐다.
사웨는 세계적 마라토너 엘리우드 킵초게(케냐)의 비공인 최고 기록도 넘어섰다. 킵초게는 2019년 오스트리아 빈에서 펼쳐진 이벤트성 대회에서 풀코스를 1시간59분40초에 달렸다. 그러나 킵초게의 기록은 공인되지 않았다.
킵초게는 당시 7명의 페이스메이커가 앞뒤에 자리한 채 함께 뛰었다. 마라톤 기록 단축에 가장 큰 영향을 주는 것으로 알려진 공기 저항을 줄이기 위해 5명은 킵초게의 앞에서 V자 대형을, 나머지 2명은 뒤에서 나란히 달리는 대형을 유지했다. 보조 요원들은 구간마다 필요한 음료를 전달했다. 킵초게의 기록 경신을 목표로 경기 환경을 짜맞춘 대회였던 셈이다. 관련 연구에 따르면 공기저항을 줄이는 것만으로도 풀코스 기준 3~5분 사이의 기록을 단축할 수 있는 것으로 나타났다.
사웨는 자신의 데뷔전이었던 2024 발렌시아 마라톤에서 2시간2분05초로 우승하며 주목받는 마라토너 대열에 합류했다. 지난해 런던 마라톤에서 2시간2분27초로 가장 먼저 결승선을 통과했던 그는 “언젠가 내가 서브2((2시간 이내 마라톤 풀코스 완주)에 진입하기를 바란다”고 다짐했는데, 1년 만에 결과물을 냈다.
대회 여자부 경기에서도 세계 신기록이 나왔다. 티지스트 아세파(에티오피아)는 여자부 풀코스를 2시간15분41초에 돌파하며 지난해 대회에서 자신이 세웠던 종전 세계기록(2시간15분50초)을 9초 앞당겼다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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