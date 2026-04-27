마라톤 ‘2시간 벽’ 인류 최초로 깼다

케냐 사웨, 런던서 1시간59분30초

2위 케젤차도 두 번째 ‘서브 2’ 달성

사바스티안 사웨가 26일(현지시간) 런던 마라톤에서 세계기록으로 우승을 차지한 뒤 자신의 기록이 적힌 운동화를 들고 포즈를 취하고 있다. AP연합뉴스

자신의 개인 최고 기록인 58분5초를 넘어서진 못했으나 놀라운 속도로 완주에 성공하며 전인미답의 기록을 완성했다.

케냐의 사바스티안 사웨가 26일(현지시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤에서 1시간59분30초의 세계기록으로 결승선을 통과하고 있다. 사웨는 오랜 기간 인간 한계 영역으로 여겨졌던 마라톤 풀코스 2시간대 장벽을 넘어섰다. 로이터연합뉴스