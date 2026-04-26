시사 전체기사 [포토] “차 없는 잠수교 걸어요” 입력:2026-04-26 18:43 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 시민들이 26일 서울 서초구 반포한강공원과 잠수교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝' 행사에 참가해 차 없는 도로를 걷고 있다.뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 2 장동혁, ‘방미 면담’ 美인사 직급 논란에 “분명 차관보” 재반박 3 李 “대장동 보도는 ‘엄청난 조작’”…한국신문상 취소·정정 요구 4 오세훈, 與 향해 “한 게 없다고? 그것이야말로 시정 관심 없었다는 자인” [인터뷰] 5 이 대통령 “장특공, 실거주 감면 필요… 비거주땐 축소해야” 해당분야별 기사 더보기 1 “엄빠 찬스에 코인까지”…서울 집산 30대 ‘영끌’ 뚜렷 2 스페이스X는 머스크의 ‘돼지 저금통’…“수천억원 빌렸다 갚아” 3 삼립, ‘명인명작 통팥도라야끼’ 회수…식중독균 검출 4 베일 벗은 이재명표 ‘청년미래적금’… 정부가 최대 12% 얹는다 5 ‘앞이 캄캄’ Z세대… “취업, 작년보다 어렵다” 80% 해당분야별 기사 더보기 1 ‘최대 60만원’ 고유가 지원금, 27일부터 취약계층 1차 지급 2 티켓은 3장뿐… 좁아진 ‘서울대 문’, 교수 철밥통 깰까 3 4월 월급 왜이럴까…직장인 1035만명, 건보료 추가납부 4 왜색 저항하며 한 채 두 채… 독야청청 기와 물결 이루다 5 부산 산부인과서 시술 뒤 몸속에 거즈…경찰은 “무혐의” 해당분야별 기사 더보기 1 백악관 기자단 만찬에서 총격…트럼프 “영부인과 내각 모두 무사” 2 “용의자는 외로운 늑대…이란과 무관한듯” 트럼프, 총격 용의자 추정 사진 공개 3 트럼프 초조함 드러났나…하루 30건 이상 트루스소셜에 ‘엇갈린 메시지’ 게시 4 “트럼프 총격 용의자, 명문대 공학도 출신 엘리트 강사” 5 “타카시, 타카시” 헵번 닮은 여학생이 다가왔다… 中미인계에 흔들리는 日[이세계도쿄] 해당분야별 기사 더보기 1 ‘바람’ 정우, 17년 만에 감독 등판…20대 짱구의 유쾌한 생존기 2 ‘살목지’ 젠지 공포 열풍…“한국적 호러” ‘기리고’가 잇는다 3 법원, ‘정몽규 중징계 요구’ 문체부 손 들어줬다 4 “6개월 묶어야”vs“일률 규제 안돼”…영화계 홀드백 논쟁 격화 5 마이클 잭슨·피카소·비발디…스크린 위로 환생한 ‘예술가 열전’ 해당분야별 기사 더보기 1 “평생 고생했는데 보호소행?” 논란의 은퇴군견 입소, 그 후 [개st하우스] 2 ‘벚꽃 엔딩’은 이곳에서… 강원도 춘천시 북산면… S자 벚꽃 터널 지나 호수 위 은하수 3 듀오 베를린 제4회 정기연주회, 이화성악회 제26회 정기연주회 4 도박 중독자, 관리 대상 아닌 관계 대상…교회의 접근법은 달랐다 5 다 읽지 못해도 사둬라… 책장은 미지의 닻이다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 이번엔 골프장서 10만명 개인정보 유출… 北 해커 소행 가능성 보선 신발끈 조이는 ‘李의 사람들’ 백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프 오세훈 “서울 지켜야 李도 두려움 갖는다… 무능했다면 네 번 뽑혔겠냐” 경북 봉화 산불 하루만에 재발화…헬기 3대 투입 “용의자는 외로운 늑대…이란과 무관한듯” 트럼프, 총격 용의자 추정 사진 공개 李 ‘대장동 보도’ 언론상 취소 주장에…김근식 “속좁은 리더십” 헤어진 연인 집 침입해 반려묘 살해…20대 징역형 집행유예 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요