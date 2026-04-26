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[포토] “차 없는 잠수교 걸어요”

입력:2026-04-26 18:43
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시민들이 26일 서울 서초구 반포한강공원과 잠수교 일대에서 열린 '쉬엄쉬엄 모닝' 행사에 참가해 차 없는 도로를 걷고 있다.

뉴시스

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