백악관 행사장서 탕!… 세 번째 암살 피해간 트럼프
트럼프 “용의자 ‘외로운 늑대’ 추정”
경호요원 1명 피격 생명 지장 없어
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 참석한 백악관 기자단 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생했다. 사상자는 없었지만 단상에 앉아 있던 트럼프 대통령 부부와 고위 인사들이 서둘러 피신하고 행사는 연기됐다. 현장에서 체포된 캘리포니아 공과대학(칼텍) 출신 용의자를 두고 트럼프 대통령은 ‘외로운 늑대’(lone wolf·단독 범인)로 표현했다.
미국 언론 등에 따르면 이날 오후 8시30분쯤 워싱턴DC 힐튼 호텔에 마련된 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬장 외부에서 큰 폭음이 들린 후 트럼프 대통령 등 내빈들이 피신했다. 현장에서 붙잡힌 용의자는 캘리포니아주 토런스에 사는 콜 토머스 앨런(31)으로 확인됐다. 앨런은 산탄총, 권총, 칼 등을 소지하고 행사장 위층 보안 검색대를 빠르게 통과한 후 경호요원들에 의해 제압됐다. 이 과정에서 5~8발의 총성이 울렸다.
트럼프는 행사 중단 직후 오후 10시쯤 백악관으로 복귀했다. 트럼프는 트루스소셜에 “영부인과 부통령, 그리고 내각 구성원들이 모두 무사하다”고 밝혔다. 그러면서 “나는 행사 책임자 전원과 이미 통화했으며 행사는 30일 이내에 다시 일정이 잡힐 것”이라고 설명했다.
트럼프는 백악관 기자회견에서 이번 총격이 이란과 연계됐을 가능성이 있느냐는 질문에는 “그렇게 생각하지 않는다”면서도 “우리는 곧 많은 것을 알게 될 것이다. 세계 최고 전문가들이 조사 중이니 많은 사실이 밝혀질 것”이라고 덧붙였다. 트럼프는 용의자에 대해 “수사 당국이 ‘외로운 늑대’로 보는 것 같다. 나도 그렇게 생각한다”며 “이런 사람들은 제정신이 아니다”고 말했다. 트럼프 자신을 표적으로 노린 범행으로 보느냐는 질문에는 “그럴 수도 있다. 이런 사람들은 미쳤다”고 했다.
제프리 캐럴 워싱턴DC 경찰국장은 브리핑에서 용의자가 무장한 채 비밀경호국(Secret Service) 검문소로 돌진했다고 설명했다. 체포 과정에서 비밀경호국 요원 한 명이 총에 맞아 병원으로 옮겨졌으나 이후 퇴원했다.
이날 총격 사건은 트럼프 집권 이후 첫 암살 시도로 보인다. 앞서 두 번의 암살 시도는 대선 과정에서 일어났다. 트럼프는 대선 당시인 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 선거유세 도중 총알이 귀를 스쳤다. 같은 해 9월 플로리다주 웨스트팜비치 골프장에서도 트럼프에 대한 암살 시도가 있었다.
이재명 대통령은 26일 엑스에 “정치적 폭력은 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 위협이며, 어떠한 이유로도 결코 정당화될 수 없다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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