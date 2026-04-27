“노인 연령 기준 높이면, 기초연금 203조~603조 아껴”
2056년 75세로 상향시 최대 절감
정부, 개편 추진… 빈곤층 지원 무게
노인 나이 기준을 올리면 기초연금 재정지출이 최대 603조원까지 줄어든다는 연구 결과가 나왔다. 노인으로 분류되는 나이를 언제부터 상향 조정하고 기준치를 얼마나 높이느냐에 따라 재정지출 규모 수백조원이 달라진다. 기초연금 개편을 위해 내부 협의에 들어간 정부는 당장 노인 나이 기준을 고려하지는 않겠다는 입장이다.
26일 정책연구관리시스템(PRISM)에 따르면 홍익대 산학협력단은 이같은 내용을 담은 ‘실버시대와 재정’ 보고서를 기획재정부(현 기획예산처)에 제출했다. 정부 의뢰로 진행한 이 연구는 1981년 제정된 노인복지법상 노인 나이 기준인 65세를 상향할 경우 재정에 미치는 영향을 분석했다.
시나리오는 셋이다. 연구단은 ①노인 나이 기준을 5년마다 1세씩 70세까지 높이거나 ②2년마다 1세씩 70세로 올리거나 ③최대 75세까지 높이는 시나리오에 따라 기초연금 재정지출을 추계했다. 현 상태를 유지했을 때 2025년부터 2065년까지 기초연금 재정지출 규모는 2075조4000억원에 이른다.
첫 번째 시나리오는 노인 나이 기준 상향 시점을 2038년으로 잡았다. 이후 5년마다 1세씩 올리면 2058년부터 노인 나이 기준이 70세로 올라간다. 이 경우 40년간 기초연금 재정 소요액은 1871조6000억원으로 추계된다. 현 상태를 유지했을 때보다 203조8000억원 지출 절감이 가능해진다.
두 번째 시나리오는 기준 나이 상향 속도를 높였다. 2027년부터 2년마다 1세씩 올려 2035년까지 70세로 끌어올리는 방식이다. 40년간 필요한 재정 규모는 1702조9000억원으로 현행 유지보다 372조5000억원을 더 줄일 수 있다. 이 시나리오는 시민단체와 전문가들이 제안한 방식이기도 하다.
재정 지출 감소폭이 가장 큰 것은 세 번째 시나리오다. 당장 내년부터 노인 연령 기준을 66세로 상향한 뒤 2056년에 75세까지 끌어올린다는 가정으로 계산했다. 남은 기대수명이 15~20년 이하로 떨어지는 시점의 나이를 노인 기준으로 삼는 ‘잔존 기대수명’을 연동하는 방식이다. 기초연금 재정 절감액은 603조4000억원으로 추산된다. 1965년 기준 국내총생산(GDP) 대비 기초연금 지출액 비중은 개편하지 않을 때(0.87%)보다 0.33% 포인트 떨어진 0.54%를 기록할 전망이다.
정부는 기초연금 개편 논의를 공식화했다. 박홍근 기획처 장관은 취임 첫 기자간담회에서 “연내 개편안을 마련할 수 있다”고 말했다. 기초연금 개편안은 내년도 예산안부터 반영될 가능성이 높다. 이번엔 연령 상한보다 저소득층 추가 지급에 무게가 실릴 것으로 보인다. 이재명 대통령은 지난달 16일 엑스(X)에 “노인 빈곤을 줄이려면 기초연금을 좀 바꿔야 할 것 같다. 하후상박(소득이 적을수록 더 지원)도 방법일 듯하다”고 적었다. 이와 관련해 기획처 고위 관계자는 “정해진 건 아무것도 없다”면서도 “노인 연령 상한은 사회적 대화가 선행될 필요가 있다”고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사