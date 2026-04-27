임의단체 ‘단일화 기구’가 사실상 공천… 선거의 기본도 버렸다

선거인단 대리등록·참가비 대납에

후보 단일화 경선 극도로 혼탁해져

경기도서도 ‘유령 선거인단’ 파열음

“직선제로 되레 교육 후퇴” 평가도

오는 6월 3일 치러지는 경기교육감 선거에서 진보 진영 단일 후보로 선출된 안민석 후보가 지난 22일 정책을 발표하고 있다. 오른쪽 사진은 단일화에 참여한 유은혜 후보가 지난 14일 단일화 기구인 ‘경기교육혁신연대’ 토론회에서 발언하는 모습. 연합뉴스, 유튜브 캡처

서울교육감 진보 후보 단일화 경선에서 선거의 기본 원칙을 훼손하고 선거인단 1명이 최대 5명까지 동원하도록 허용한 것을 두고 교육감 선출 제도의 민낯이 드러났다는 평가가 나온다. 아무런 법적 권한이 없는 임의단체인 단일화 기구에 사실상 공천권을 부여하는 제도적 결함 탓에 반칙이 난무하는 저질 선거로 전락했다는 것이다.



‘2026 서울 민주진보 교육감 후보 단일화 추진위원회’(추진위)의 단일화에 참여한 후보 캠프들은 1인 6표 합의에 대해 일종의 ‘신사협정’이었다고 26일 주장했다. 한 후보 캠프 관계자는 “개인정보에 접근하지 못해 엄밀한 검증은 어렵다. 그럴 바에는 6명까지 허용하는 취지”라며 “예컨대 제 딸에게 ‘아빠가 이번에 어떤 후보를 밀고 있는데 참여해줘. 참가비는 아빠가 낼 게’ 같은 사례는 막지 말자는 것”이라고 말했다.



제한적이지만 대리 등록과 참가비 대납의 길이 열리자 경선은 극도로 혼탁해졌다. 추진위 관계자는 “종전에 확정된 선거인단은 3만4000명이었는데 약 6000건은 중복 등으로 제외해 2만8000여명만 참여를 허용했다”고 말했다. 그러자 또 다른 분란이 발생했다. 한만중 후보는 추진위가 선거인단 6000명을 무단으로 배제했다며 불복을 선언했다. 다른 후보들도 선거인단 확정 과정의 문제를 경찰 수사를 통해 밝혀야 한다는 입장이다.



경기교육감 후보 단일화도 ‘유령 선거인단’ 논란으로 후폭풍이 일고 있다. 진보 후보 단일화 기구인 ‘경기교육혁신연대’(혁신연대)는 지난 22일 안민석 후보(전 더불어민주당 의원)를 단일 후보로 선출했다. 하지만 유은혜 후보(전 부총리 겸 교육부 장관)가 대리 등록과 참가비 대리 납부 근거를 제시하며 반발하고 있다.



유 후보는 안 후보 측이 선거인단을 대리 등록하고 참가비도 대납한 정황이 있다며 관련 카카오톡 메시지를 공개했다. 유 후보 캠프 제공

유 후보는 ‘원격에서 인증/결제를 도와주겠다’는 대리 등록 정황이 담긴 문자메시지를 공개했다. 유 후보 측은 “실제 대리 납부가 가능한지 확인하기 위해 원격 등록과 대리 결제를 시도해본 결과 아무런 제한 없이 정상 가입됐다”고 주장했다.



하지만 혁신연대는 지난 24일 “단일 후보 확정의 효력을 정지할 중대 하자를 발견하지 못했다”면서도 “의혹 해소와 투명성 확보를 위해 수사 의뢰한다”고 결정했다. 혁신연대 측은 “시스템상 제3자 결제가 가능했던 부분은 (후보들이) 사전 인지한 상태에서 경선에 참여했다”고 덧붙였다. 유 후보 측도 시스템 허점을 알고 경선에 참여했다는 얘기다. 유 후보 측은 “경찰에 수사를 의뢰할 정도로 사안의 중대성을 인정하면서도 단일화 결과를 유지한 것은 명백한 모순”이라며 반발하고 있다.



이처럼 단일화 과정에 하자가 존재하지만 본선 결과에 끼치는 위력은 정당의 공천 이상이다. 교육감 선거는 일반 유권자들의 관심이 저조하다. 2024년 서울교육감 보궐선거 투표율은 23.5%에 불과해 직선제에 대한 회의론이 고개를 들기도 했다. 원칙적으로 정치적 중립을 표방해 투표지에 기호도 없고, 정당의 지원을 받지 못한다.



일반 유권자의 관심 저조와 ‘깜깜이 선거’라는 조건이 만나면 조직표의 위력은 한층 커진다. 단일 후보 타이틀을 쥐면 단일화 기구에 참여한 단체들의 조직적 후원을 등에 업게 된다. 이념 성향에 따라 양대 정당의 선거 캠페인에 기댈 수 있는 이점도 있다. 진보 단일 후보라면 파란색을, 보수 단일 후보는 붉은색을 선거 캠페인의 메인 컬러로 활용하는 방식이다.



수도권 한 지역 교육청 관계자는 “서울, 경기같이 큰 곳은 그나마 덜하지만 인구가 적고 교육감 선거 관심도가 떨어지는 지역은 노동단체, 시민단체, 지역 명사 등이 단일화를 좌우하고 교육감을 세우는 ‘킹메이커’ 역할을 한다”고 지적했다.



교육계에서는 단일화를 매개로 ‘카르텔’이 형성되는 상황이라고 전했다. 영남 지역 교육청 관계자는 “선거 뒤 교육청으로 들어오는 별정직들이 교육청 실세로 군림한다”며 “교육 행정의 전문성보다 단일화나 본선에서 어떤 역할을 했는지가 중요하다”고 말했다.



비수도권 지역에서 부교육감을 지냈던 한 대학교수는 “교육의 정치적 중립성을 보장하고 민의를 직접 반영한다는 직선제가 교육을 후퇴시키는 역설적 상황”이라며 “직선제를 손대기 어렵다면 단일화 과정이라도 중앙선거관리위원회나 지역 선관위, 정당 등에서 관여하는 방안을 고민할 시점”이라고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 서울교육감 진보 후보 단일화 경선에서 선거의 기본 원칙을 훼손하고 선거인단 1명이 최대 5명까지 동원하도록 허용한 것을 두고 교육감 선출 제도의 민낯이 드러났다는 평가가 나온다. 아무런 법적 권한이 없는 임의단체인 단일화 기구에 사실상 공천권을 부여하는 제도적 결함 탓에 반칙이 난무하는 저질 선거로 전락했다는 것이다.‘2026 서울 민주진보 교육감 후보 단일화 추진위원회’(추진위)의 단일화에 참여한 후보 캠프들은 1인 6표 합의에 대해 일종의 ‘신사협정’이었다고 26일 주장했다. 한 후보 캠프 관계자는 “개인정보에 접근하지 못해 엄밀한 검증은 어렵다. 그럴 바에는 6명까지 허용하는 취지”라며 “예컨대 제 딸에게 ‘아빠가 이번에 어떤 후보를 밀고 있는데 참여해줘. 참가비는 아빠가 낼 게’ 같은 사례는 막지 말자는 것”이라고 말했다.제한적이지만 대리 등록과 참가비 대납의 길이 열리자 경선은 극도로 혼탁해졌다. 추진위 관계자는 “종전에 확정된 선거인단은 3만4000명이었는데 약 6000건은 중복 등으로 제외해 2만8000여명만 참여를 허용했다”고 말했다. 그러자 또 다른 분란이 발생했다. 한만중 후보는 추진위가 선거인단 6000명을 무단으로 배제했다며 불복을 선언했다. 다른 후보들도 선거인단 확정 과정의 문제를 경찰 수사를 통해 밝혀야 한다는 입장이다.경기교육감 후보 단일화도 ‘유령 선거인단’ 논란으로 후폭풍이 일고 있다. 진보 후보 단일화 기구인 ‘경기교육혁신연대’(혁신연대)는 지난 22일 안민석 후보(전 더불어민주당 의원)를 단일 후보로 선출했다. 하지만 유은혜 후보(전 부총리 겸 교육부 장관)가 대리 등록과 참가비 대리 납부 근거를 제시하며 반발하고 있다.유 후보는 ‘원격에서 인증/결제를 도와주겠다’는 대리 등록 정황이 담긴 문자메시지를 공개했다. 유 후보 측은 “실제 대리 납부가 가능한지 확인하기 위해 원격 등록과 대리 결제를 시도해본 결과 아무런 제한 없이 정상 가입됐다”고 주장했다.하지만 혁신연대는 지난 24일 “단일 후보 확정의 효력을 정지할 중대 하자를 발견하지 못했다”면서도 “의혹 해소와 투명성 확보를 위해 수사 의뢰한다”고 결정했다. 혁신연대 측은 “시스템상 제3자 결제가 가능했던 부분은 (후보들이) 사전 인지한 상태에서 경선에 참여했다”고 덧붙였다. 유 후보 측도 시스템 허점을 알고 경선에 참여했다는 얘기다. 유 후보 측은 “경찰에 수사를 의뢰할 정도로 사안의 중대성을 인정하면서도 단일화 결과를 유지한 것은 명백한 모순”이라며 반발하고 있다.이처럼 단일화 과정에 하자가 존재하지만 본선 결과에 끼치는 위력은 정당의 공천 이상이다. 교육감 선거는 일반 유권자들의 관심이 저조하다. 2024년 서울교육감 보궐선거 투표율은 23.5%에 불과해 직선제에 대한 회의론이 고개를 들기도 했다. 원칙적으로 정치적 중립을 표방해 투표지에 기호도 없고, 정당의 지원을 받지 못한다.일반 유권자의 관심 저조와 ‘깜깜이 선거’라는 조건이 만나면 조직표의 위력은 한층 커진다. 단일 후보 타이틀을 쥐면 단일화 기구에 참여한 단체들의 조직적 후원을 등에 업게 된다. 이념 성향에 따라 양대 정당의 선거 캠페인에 기댈 수 있는 이점도 있다. 진보 단일 후보라면 파란색을, 보수 단일 후보는 붉은색을 선거 캠페인의 메인 컬러로 활용하는 방식이다.수도권 한 지역 교육청 관계자는 “서울, 경기같이 큰 곳은 그나마 덜하지만 인구가 적고 교육감 선거 관심도가 떨어지는 지역은 노동단체, 시민단체, 지역 명사 등이 단일화를 좌우하고 교육감을 세우는 ‘킹메이커’ 역할을 한다”고 지적했다.교육계에서는 단일화를 매개로 ‘카르텔’이 형성되는 상황이라고 전했다. 영남 지역 교육청 관계자는 “선거 뒤 교육청으로 들어오는 별정직들이 교육청 실세로 군림한다”며 “교육 행정의 전문성보다 단일화나 본선에서 어떤 역할을 했는지가 중요하다”고 말했다.비수도권 지역에서 부교육감을 지냈던 한 대학교수는 “교육의 정치적 중립성을 보장하고 민의를 직접 반영한다는 직선제가 교육을 후퇴시키는 역설적 상황”이라며 “직선제를 손대기 어렵다면 단일화 과정이라도 중앙선거관리위원회나 지역 선관위, 정당 등에서 관여하는 방안을 고민할 시점”이라고 말했다.이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지