전쟁으로 무너진 테헤란의 일상… 빵값 3배에 식용유 ‘보따리상’도
공포와 빈곤에 갇힌 테헤란 시민
지난 2월 시작된 이란전쟁은 테헤란의 일상을 뒤바꿨다. 갑작스러운 공습 이후 전쟁은 새로운 매일이 됐고 보통의 날은 사라졌다.
CNN은 25일(현지시간) 이란계 미국인 사진기자 마리암 라흐마니안이 만난 테헤란 시민들의 이야기를 보도했다. 테헤란에 거주 중인 사마는 “전쟁이 일상화된 레바논처럼 될까 두렵다”고 말했다. 그는 “전쟁은 사람이 겪을 수 있는 최악의 일”이라며 “전쟁이 시작됐을 때 세상이 무너져 내리는 것 같았다”고 했다. 그러면서 “이란 밖의 사람들에게, 도널드 트럼프 미국 대통령에게 두려움과 함께 분노를 느꼈다”고 했다.
살레메도 후폭풍에 시달리고 있다. 그는 출근 후 사무실에서 폭격음을 듣고 회사 옥상에 올라가 연기를 봤다. 이후 큰 소리가 날 때마다 살레메는 불안을 느낀다. 그는 “이제야 비로소 전쟁의 공포 속에서 살아간다는 게 어떤 의미인지 진정으로 이해하게 됐다”며 “일상은 바뀌었고 무엇도 평범하게 느껴지지 않는다”고 전했다. 아크람은 이라크전쟁을 언급하며 “역사가 내 눈앞에서 되풀이되는 것 같다”며 “초강대국에 맞서 우리 자신을 지켜냈다는 게 자랑스럽다”고 했다.
전쟁 후 물가가 더 가파르게 치솟자 인접국에 식료품을 사러 가는 일도 빈번해졌다. 튀르키예에서 구매한 식료품을 이란에서 되파는 시민들도 등장했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 최근 이란 상인들이 튀르키예에서 많이 구매하는 건 식용유다. 최근 일을 시작했다는 마리암은 “담배보다 식용유가 수익성이 더 높다”며 5ℓ 식용유를 튀르키예에서 구매해 이란에서 되팔면 병당 2달러의 이익이 난다고 했다. 이날 4병의 식용유를 구매한 마리암이 기대할 수 있는 이익은 8달러로, 이란의 한 달 최저임금(108달러)을 감안하면 적지 않은 액수다.
경제적 타격은 저소득층에 더 집중되고 있다. 샬라는 지난 22일 BBC에 “빵 한 덩어리에 3배나 더 많은 돈을 내고 있다”며 “사람들은 빵값을 내기 위해 지옥 같은 나날들을 보내고 있다”고 말했다. 그는 “경제적 여유가 있는 사람들은 괜찮겠지만 수입이 적은 노동자는 그렇지 않다”고 호소했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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