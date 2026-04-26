경찰, 고유가 피해지원금 ‘카드깡’ 등 특별단속
범죄수익금 기소 전 몰수·추징 방침
경찰청 국가수사본부는 27일부터 고유가 피해 지원금이 지급됨에 따라 지원금을 결제하고 현금으로 돌려받는 ‘카드깡’ 등 불법 행위에 대해 특별단속을 실시한다고 26일 밝혔다.
경찰은 실제 물품 거래 없이 카드로 피해 지원금을 결제하고 현금을 받는 ‘판매·용역 가장행위(카드깡)’ 등을 대상으로 집중적으로 점검할 예정이다. 가령 15만원 상당의 지원금 포인트를 고객 카드로 결제하고서 음식은 제공하지 않고 고객에게 현금을 주면 여신금융업법 위반이다. 연 매출 30억원을 초과해 지원금 사용이 불가능한 매장에서 다른 매장의 카드 단말기로 결제하는 방식도 여신금융업법 및 전자금융거래법 위반에 해당해 처벌 대상이다.
경찰은 중고거래 플랫폼에 ‘지원금 15만원 포인트를 13만원에 판매한다’는 글을 올린 뒤 13만원을 입금받고 지원금은 전달하지 않는 ‘직거래 사기’도 단속한다. 범죄수익금은 기소 전 몰수·추징보전을 신청할 방침이다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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