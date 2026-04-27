KCC 진격 막은 정관장

4강 PO 시리즈 1승1패 균형추

벤치 자원까지 고비마다 한방

반대편 고양 소노는 돌풍 계속

안양 정관장 박지훈(왼쪽)이 26일 4강 플레이오프 2차전에서 부산 KCC 허훈을 상대로 돌파를 시도하고 있다. KBL 제공

프로농구 안양 정관장은 쉽게 물러서지 않았다. 한껏 기세를 올리던 부산 KCC를 꺾고 4강 플레이오프(PO) 승부를 원점으로 돌렸다.



정관장은 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 KCC와의 2025-2026 프로농구 4강 PO(5전 3승제) 2차전에서 91대 83으로 이겼다. 1차전에서 완패했던 정관장이 반격에 성공하면서 시리즈 전적은 1승 1패로 균형을 이뤘다. 1차전 패배 후 2차전에서 승리한 팀의 챔피언결정전 진출 확률은 47.8%(21회 중 11회)다.



이날 정관장은 벤치 자원까지 매서웠다. 선발로 나선 조니 오브라이언트가 22득점 11리바운드, 변준형이 12점 5리바운드를 올렸다. 여기에 박지훈이 9점 6어시스트, 한승희가 13점, 문유현이 9점을 보탰다. 어깨 부상으로 경기를 뛸 몸 상태가 아닌 김영현조차 중요한 때마다 나서 분위기를 가져왔다. 박지훈은 “우리는 앞선 자원도 두텁고 벤치 가용 자원도 많다. 높은 에너지로 상대하자고 한 게 잘 됐다”고 돌아봤다.



1쿼터는 15-17로 KCC가 근소하게 앞섰다. 하지만 2쿼터가 시작되자마자 박지훈이 두 차례 연속 스틸로 단숨에 전세를 뒤집었다. 이후 정관장 특유의 강한 압박 수비에 KCC의 턴오버가 이어졌다. 정관장이 2쿼터 30점을 몰아치는 동안 KCC는 18점을 챙기는 데 그쳤다.



정관장은 3쿼터 들어 박지훈의 연속 5득점과 변준형의 3점포로 더 멀리 달아났다. 한때 점수 차를 19점까지 벌렸다. KCC도 가만히 있지 않았다. 허훈과 허웅의 연속 3점슛으로 맹추격했다. 4쿼터 막판 7점차까지 따라붙었지만 정관장이 끝까지 수비 집중력을 발휘해 리드를 지켜냈다.



부상자들 복귀로 완전체를 갖춘 KCC의 봄 농구 첫 패배다. 올 시즌 6위로 PO 막차를 탄 KCC는 파죽의 4연승을 달리고 있었다. 이날도 허훈(20점), 허웅(16점), 송교창(16점), 최준용(14점), 숀 롱(13점)이 모두 두 자릿수 득점을 올렸지만 턴오버를 16개나 범하면서 패배를 안았다. 이상민 KCC 감독은 “선수들의 몸이 무거웠던 것 같다”고 말했다.



반대편 대진에선 5위 고양 소노의 돌풍이 이어지고 있다. 6강 PO에서 4위 서울 SK를 3연승으로 꺾은 데 이어 1위 창원 LG를 상대로도 먼저 2승을 챙겼다. 역대 4강 PO 1·2차전에서 승리한 팀은 무조건 챔프전에 올랐다(31회 중 31회). 소노가 27일 홈에서 열리는 3차전까지 승리하면 2023년 창단 이후 처음 챔프전에 오르게 된다.



안양=정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로농구 안양 정관장은 쉽게 물러서지 않았다. 한껏 기세를 올리던 부산 KCC를 꺾고 4강 플레이오프(PO) 승부를 원점으로 돌렸다.정관장은 26일 안양 정관장 아레나에서 열린 KCC와의 2025-2026 프로농구 4강 PO(5전 3승제) 2차전에서 91대 83으로 이겼다. 1차전에서 완패했던 정관장이 반격에 성공하면서 시리즈 전적은 1승 1패로 균형을 이뤘다. 1차전 패배 후 2차전에서 승리한 팀의 챔피언결정전 진출 확률은 47.8%(21회 중 11회)다.이날 정관장은 벤치 자원까지 매서웠다. 선발로 나선 조니 오브라이언트가 22득점 11리바운드, 변준형이 12점 5리바운드를 올렸다. 여기에 박지훈이 9점 6어시스트, 한승희가 13점, 문유현이 9점을 보탰다. 어깨 부상으로 경기를 뛸 몸 상태가 아닌 김영현조차 중요한 때마다 나서 분위기를 가져왔다. 박지훈은 “우리는 앞선 자원도 두텁고 벤치 가용 자원도 많다. 높은 에너지로 상대하자고 한 게 잘 됐다”고 돌아봤다.1쿼터는 15-17로 KCC가 근소하게 앞섰다. 하지만 2쿼터가 시작되자마자 박지훈이 두 차례 연속 스틸로 단숨에 전세를 뒤집었다. 이후 정관장 특유의 강한 압박 수비에 KCC의 턴오버가 이어졌다. 정관장이 2쿼터 30점을 몰아치는 동안 KCC는 18점을 챙기는 데 그쳤다.정관장은 3쿼터 들어 박지훈의 연속 5득점과 변준형의 3점포로 더 멀리 달아났다. 한때 점수 차를 19점까지 벌렸다. KCC도 가만히 있지 않았다. 허훈과 허웅의 연속 3점슛으로 맹추격했다. 4쿼터 막판 7점차까지 따라붙었지만 정관장이 끝까지 수비 집중력을 발휘해 리드를 지켜냈다.부상자들 복귀로 완전체를 갖춘 KCC의 봄 농구 첫 패배다. 올 시즌 6위로 PO 막차를 탄 KCC는 파죽의 4연승을 달리고 있었다. 이날도 허훈(20점), 허웅(16점), 송교창(16점), 최준용(14점), 숀 롱(13점)이 모두 두 자릿수 득점을 올렸지만 턴오버를 16개나 범하면서 패배를 안았다. 이상민 KCC 감독은 “선수들의 몸이 무거웠던 것 같다”고 말했다.반대편 대진에선 5위 고양 소노의 돌풍이 이어지고 있다. 6강 PO에서 4위 서울 SK를 3연승으로 꺾은 데 이어 1위 창원 LG를 상대로도 먼저 2승을 챙겼다. 역대 4강 PO 1·2차전에서 승리한 팀은 무조건 챔프전에 올랐다(31회 중 31회). 소노가 27일 홈에서 열리는 3차전까지 승리하면 2023년 창단 이후 처음 챔프전에 오르게 된다.안양=정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지