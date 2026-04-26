“대통령, 카레이서보다 위험한 직업”… ‘여유만만’ 트럼프, 턱시도 차림 농담
[트럼프 만찬장 총격]
“링컨처럼 일 많이 하면 표적돼”
오바마 조롱 등 기자단 만찬 악연
“대통령은 위험한 직업이다. 카레이서도 매우 위험하지만 대통령의 사망률은 약 5.8%이며 약 8%는 총격을 당한다.”
도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 워싱턴DC 힐튼호텔 백악관출입기자협회(WHCA) 만찬장 총격 사건 현장에서 백악관으로 복귀한 뒤 기자회견을 열고 이렇게 말했다. 만찬 때 입은 턱시도 차림 그대로 백악관 브리핑룸에 등장한 트럼프 대통령은 미국 역사에 여러 차례 발생한 대통령 암살 시도와 관련해 다소 여유 있는 태도로 질의응답을 이어갔다.
트럼프가 이날 “누구도 이게 이렇게 위험한 직업이라고 말해주지 않았다. 만약 마코(루비오 국무장관)가 말해줬다면 나는 출마하지 않았을 수도 있다”고 말하자 기자들 사이에서 웃음이 터졌다. 2024년 대선 기간에도 두 차례나 암살 표적이 된 트럼프는 “나는 암살 사례들을 연구했다. 가장 큰 영향을 미치는 사람들, 가장 많이 일하는 사람들이 (암살 대상에) 있다. 에이브러햄 링컨 같은 경우”라고 강조했다.
워싱턴DC 힐튼호텔은 1981년 3월 30일 로널드 레이건 대통령 암살 미수 사건이 발생했던 곳이기도 하다. 당시 가슴에 총상을 입은 레이건 대통령은 수술 끝에 목숨을 건졌다. 트럼프는 “처음엔 쟁반이 떨어지는 소리라고 생각했지만 총성이었다”며 “(부인) 멜라니아가 즉시 상황을 알아차리고 ‘이건 나쁜 소리’라고 말했다”고 총격 당시를 떠올렸다.
트럼프는 대통령 신분으로는 집권 1기 내내 외면했던 WHCA 만찬에 집권 2기 2년차에 처음 참석했지만 또 한번 악연을 쌓게 됐다. 2011년 WHCA 만찬 당시 버락 오바마 대통령은 자신의 출생지 의혹을 제기한 트럼프를 조롱했고, 장내에 있던 트럼프는 멋쩍게 웃었다. 2015년 만찬에선 대권 도전설이 제기된 트럼프를 장내에서 본 오바마가 “아직도 여기에 있다”며 망신을 줬다.
트럼프는 지난달 트루스소셜에 “이전에는 언론이 나에게 나쁘게 굴어 불참했다. 그들은 지금 나를 미국 역사상 가장 위대한 대통령 중 하나이자 역대 최고(GOAT)로 인정했다”며 만찬 참석 배경을 설명했다.
워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자
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