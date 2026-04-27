국제금융센터 첫 삽도 못 떴는데… ‘전북 금융중심지’ 속도전 우려 목소리
2009년 서울·부산 선정… 기능 중복
지역 핵심 인프라 조성사업도 지연
경쟁력 등 냉정한 검증 필요성 제기
서울·부산에 이어 전북이 제3금융중심지로 지정될 가능성이 커지고 있다. 정부의 지방 균형발전 기조에 맞춰 금융당국의 검토 절차가 속도를 내고 있기 때문이다. 다만 기존 중심지와 기능이 겹칠 수 있다는 지적과 함께 핵심 인프라와 사업 실행 가능성에 대한 검증이 충분하지 않다는 우려도 제기된다.
26일 금융위원회에 따르면 금융중심지는 다수의 금융기관이 금융거래를 집중적으로 수행하는 금융 거점을 뜻한다. 중심지로 지정되면 정부의 세제 혜택을 바탕으로 금융 관련 기관을 쉽게 유치할 수 있다. 국내에선 2009년 서울이 종합금융중심지로, 부산이 해양·파생상품 특화 금융중심지로 선정됐다. 이번 제3금융중심지 후보로는 전북이 유일하게 이름을 올렸다.
전북도는 국민연금공단이 들어선 전북혁신도시를 기반으로 대규모 금융 인프라를 조성하겠다는 구상을 내놨다. 다만 개발계획 심의 과정에선 우려의 목소리를 담은 권고 의견이 다수 제기됐다. 이헌승 국민의힘 의원실이 금융위로부터 제출받은 자료에 따르면 전북도 도시계획위원회 일부 위원들은 “정량적 근거 자료가 불충분하다” “실행 가능성에 대한 현실적이고 구체적인 사업계획이 제시돼야 한다” “국민연금공단의 존재만으로 경쟁력이 충분한지 냉정한 검증이 필요하다”고 쓴소리를 내놨다.
핵심 인프라 조성도 지연되고 있다. 전북 금융중심지 구상의 핵심 시설로 꼽히는 국제금융센터는 10년 넘게 추진됐지만 아직 착공하지 못했다. 금융 거점으로 기능하기 위한 기반이 충분히 마련되지 않은 상태인 셈이다.
지정 절차가 빠르게 진행되는 점도 논란이다. 금융위는 다음 달부터 외부 연구용역을 진행한 뒤 그 결과를 바탕으로 전북의 제3금융중심지 지정 여부를 판단할 계획이다. 통상 연구용역에는 약 6개월이 걸린다. 하지만 금융위는 이르면 오는 9월 의결 절차에 돌입하겠다는 방침을 세운 것으로 알려졌다. 정부의 균형발전 기조 속에 정책적 검증보다 정치적 속도전이 앞서는 것 아니냐는 지적이 나온다.
금융중심지 정책 자체의 실효성에 대한 의문도 남아 있다. 2009년 금융중심지로 지정된 부산은 해양·파생상품 특화금융을 내세웠지만, 금융 인력과 본사 기능은 여전히 수도권에 집중돼 있다. 서울은 국내 금융사 본사와 외국계 금융사가 이미 밀집해 있어 지정의 필요성이 크지 않았다는 평가를 받아왔다. 전북에 세 번째 중심지가 들어설 경우 서울·부산 중심지와 기능이 중복되고, 정책 효과가 분산될 수 있다는 우려도 있다.
금융권은 정부 정책 기조에 보조를 맞추는 분위기다. 최근 4대 금융지주는 전북혁신도시에 금융타운을 조성하거나 자산운용 전문 사무소를 만들겠다고 발표했다. 금융중심지 지정이 확정되기 전부터 대형 금융사들이 선제적으로 투자 계획을 밝힌 것은 이례적이다. 이재명 대통령은 지난 1월 KB금융그룹의 전북혁신도시 금융타운 조성 계획을 소셜미디어에 공유하며 “국가균형발전 조금 더 힘을 내자. KB그룹에 감사하다”고 밝혔다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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