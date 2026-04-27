달구벌 함락 나선 김부겸
캠프 개소식에 구름인파… 與 신공항 지원
전·현직 의원 60여명 등 5000여명 북새통
“벌써 ‘대프리카’가 찾아왔네요. 땀 좀 흘려 보입시다!”
여름의 시작인 입하(立夏)가 일주일 넘게 남았지만 26일 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 선거사무소 개소식은 사회자의 발언처럼 한여름 같은 열기가 뜨거웠다. 두류역 인근에 위치한 사무소에는 역 앞부터 구름 인파가 몰려 인산인해를 이뤘다. 정청래 민주당 대표를 포함해 60여명에 이르는 전현직 민주당 의원도 대구를 찾아 김 후보 지원 사격에 나섰다.
개소식 1시간 전부터 두류역 14번 출구 앞과 사무소 3개층은 김 후보 지지자와 기초단체 출마자, 종교계 등 각계 인사로 발 디딜 틈이 없었다. 30평 남짓한 공간에 500명 가까이 몰려들었다. 정 대표를 제외한 한정애 정책위의장, 조승래 사무총장 등 당 지도부 의원조차 앉을 자리가 없어 선 채로 행사에 참석했다.
정 대표는 “김 후보의 카피라이트를 ‘으랏차차 김부겸’이라 지었다”며 “‘랏’은 로봇도시(R), 인공지능 전환(A), 대구경북 신공항 이전(T)을 중앙당 차원에서 전폭 지원하겠다는 뜻”이라고 강조했다. 한 의장은 국민일보에 “신공항 이전 전체 예산은 12조~13조원 규모인데 이번 공약으로 언급된 1조원 정도 지원 예산은 일종의 마중물”이라며 “공항 이전뿐 아니라 로봇신도시 전환 등 지방 정부 혁신을 위해선 단체장이 중요하다. 김 후보는 그 역량을 충분히 갖춘 분”이라고 말했다.
김 후보는 대구 역사를 언급하며 지역에 대한 진심을 드러냈다. 임진왜란 당시 영남지역 의병장이 대구에 모여 왜군의 육로 진격을 저지했던 역사부터 1907년 대구에서 시작한 국채보상운동, 2020년 코로나 당시 대구시민 대응까지 순차적으로 짚으며 “대구는 애국 애족의 도시”라고 강조했다. 그러다 보수당 후보를 뽑아온 대구시민의 선택을 언급할 때는 다소 격앙된 듯 사투리를 내뱉기 시작했다. “선거 막바지 되면 대구 와서 ‘우리가 남이가’ ‘민주당 일당독재 된다’는 그 눈물에 속아가 찍고 찍어가 대구 우예됐십니까”라며 운을 띄운 김 후보는 “우리 아들딸이 몬살겠다고 떠납니다. 그래 하면 대구 미래 열리겠십니까”라 외쳤다. 개소식을 찾은 지지자들은 김 후보의 이 일성에 가장 크게 환호했다.
개소식을 찾은 진대식(77)씨는 “추경호도 김부겸이한테 안돼”라며 “선거 때마다 속은 게 한두 번이 아이다. 대구도 인제는 안 속겠다 이거다”고 말했다. 김 후보 캠프는 이날 개소식 인파를 약 5000명으로 추산했다.
대구=한웅희 기자 han@kmib.co.kr
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