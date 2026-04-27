대들보 없이도 KB 통합 왕좌… 허예은 최고의 ★

[And 스포츠]

女농구,삼성생명과 챔프전 전승

퀸지수 부상 하나로 뭉쳐 금자탑

허예은·강이슬 펄펄… 4년만에 V

청주 KB 선수들이 26일 용인실내체육관에서 열린 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전 3차전에서 삼성생명을 꺾고 우승 트로피를 들어 올리며 환호하고 있다. 뉴시스

청주 KB가 4년 만에 여자프로농구(WKBL) 챔피언결정전 정상을 밟으며 통산 세 번째 통합우승을 달성했다. 공수에서 만점 활약을 펼친 KB의 ‘야전사령관’ 허예은(아래 사진)은 생애 첫 챔프전 최우수선수(MVP)로 선정됐다. KB는 부상을 당한 주축 박지수의 연속 결장에도 하나로 똘똘 뭉쳐 결과를 내며 챔피언 자리에 복귀했다.





KB는 26일 용인실내체육관에서 열린 2025-2026 WKBL 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명을 80대 65로 완파했다. 이로써 시리즈 3연승을 질주한 KB는 정규리그와 챔프전을 모두 석권하는 통합우승을 완성했다. KB는 2018-2019시즌과 2021-2022시즌에 이어 세 번째 통합우승을 차지했다.



KB는 이날 주포 강이슬이 양 팀 최다 28점을 쓸어 담은 가운데 허예은, 이채은, 사카이 사라, 송윤하 등 베스트5가 고르게 득점에 가담하며 무패 우승의 마지막 퍼즐을 맞췄다. KB는 시리즈 내내 주전 센터 박지수가 발목 부상으로 자리를 비웠으나 당황한 기색이 없었다. 투지 넘치는 수비와 빠른 발, 외곽포를 갖춘 3명의 가드를 동시 투입하는 스몰 라인업에서 해결책을 찾았다. 골밑에선 베테랑 포워드 강이슬과 2년 차 센터 송윤하가 박지수의 역할을 분담하며 중심을 잡았다.



1, 2차전에서 18점씩을 올린 포인트가드 허예은은 3차전에서도 12점 8어시스트로 맹활약했다. 3경기 연속 두 자릿수 득점에 완벽한 경기 조율, 어시스트 능력을 선보인 그는 기자단 투표 72표 중 47표를 얻어 시리즈 MVP 수상의 영예를 안았다.



허예은은 “(박)지수 언니가 없으면 안 된다는 시선에서 벗어나고 싶은 마음이 간절했다. 나머지 선수들이 만든 이번 승리는 우리 팀에 정말 큰 의미가 있다”며 “더 완벽한 선수가 되고 싶다. KB가 언제나 우승에 도전하는 강팀이 됐으면 좋겠다”고 말했다.



2021-2022시즌 부임 직후 초보 사령탑 타이틀을 달고 우승했던 김완수 KB 감독은 커리어 두 번째 챔프전 정상을 밟았다. 지난 시즌부터 박지수에 대한 의존도를 낮추기 위해 선수 육성과 세밀한 전술 개발에 힘썼던 김 감독의 노력은 이번 챔프전에서 빛을 발했다.



김 감독은 “박지수가 함께 하지 못한 아쉬움이 있지만 모든 선수들이 하나가 돼서 우승을 한 모습에 지도자로서 큰 감동을 받았다. 부족한 감독인데도 좋은 선수들과 사무국 직원, 코칭스태프가 저의 성장을 도와줘서 두 번째 우승을 일궈냈다”고 말했다.



용인=박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청주 KB가 4년 만에 여자프로농구(WKBL) 챔피언결정전 정상을 밟으며 통산 세 번째 통합우승을 달성했다. 공수에서 만점 활약을 펼친 KB의 ‘야전사령관’ 허예은(아래 사진)은 생애 첫 챔프전 최우수선수(MVP)로 선정됐다. KB는 부상을 당한 주축 박지수의 연속 결장에도 하나로 똘똘 뭉쳐 결과를 내며 챔피언 자리에 복귀했다.KB는 26일 용인실내체육관에서 열린 2025-2026 WKBL 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명을 80대 65로 완파했다. 이로써 시리즈 3연승을 질주한 KB는 정규리그와 챔프전을 모두 석권하는 통합우승을 완성했다. KB는 2018-2019시즌과 2021-2022시즌에 이어 세 번째 통합우승을 차지했다.KB는 이날 주포 강이슬이 양 팀 최다 28점을 쓸어 담은 가운데 허예은, 이채은, 사카이 사라, 송윤하 등 베스트5가 고르게 득점에 가담하며 무패 우승의 마지막 퍼즐을 맞췄다. KB는 시리즈 내내 주전 센터 박지수가 발목 부상으로 자리를 비웠으나 당황한 기색이 없었다. 투지 넘치는 수비와 빠른 발, 외곽포를 갖춘 3명의 가드를 동시 투입하는 스몰 라인업에서 해결책을 찾았다. 골밑에선 베테랑 포워드 강이슬과 2년 차 센터 송윤하가 박지수의 역할을 분담하며 중심을 잡았다.1, 2차전에서 18점씩을 올린 포인트가드 허예은은 3차전에서도 12점 8어시스트로 맹활약했다. 3경기 연속 두 자릿수 득점에 완벽한 경기 조율, 어시스트 능력을 선보인 그는 기자단 투표 72표 중 47표를 얻어 시리즈 MVP 수상의 영예를 안았다.허예은은 “(박)지수 언니가 없으면 안 된다는 시선에서 벗어나고 싶은 마음이 간절했다. 나머지 선수들이 만든 이번 승리는 우리 팀에 정말 큰 의미가 있다”며 “더 완벽한 선수가 되고 싶다. KB가 언제나 우승에 도전하는 강팀이 됐으면 좋겠다”고 말했다.2021-2022시즌 부임 직후 초보 사령탑 타이틀을 달고 우승했던 김완수 KB 감독은 커리어 두 번째 챔프전 정상을 밟았다. 지난 시즌부터 박지수에 대한 의존도를 낮추기 위해 선수 육성과 세밀한 전술 개발에 힘썼던 김 감독의 노력은 이번 챔프전에서 빛을 발했다.김 감독은 “박지수가 함께 하지 못한 아쉬움이 있지만 모든 선수들이 하나가 돼서 우승을 한 모습에 지도자로서 큰 감동을 받았다. 부족한 감독인데도 좋은 선수들과 사무국 직원, 코칭스태프가 저의 성장을 도와줘서 두 번째 우승을 일궈냈다”고 말했다.용인=박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지