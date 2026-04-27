텃밭 사수 시동건 추경호

유영하 꺾은 秋 “대구 지면 보수도 고사”

이진숙 불출마로 힘겹게 막판 단일대오

추경호(오른쪽) 국민의힘 대구시장 후보가 26일 수성구 대구시당 사무실에서 후보 수락 기자회견 뒤 이인선 대구시당위원장과 손을 잡고 파이팅을 외치며 사진 촬영을 하고 있다. 추 후보는 “이번 선거에서 무너지면 보수는 풀뿌리까지 무너진다”며 필승을 다짐했다. 연합뉴스

국민의힘 대구시장 후보로 26일 최종 선출된 추경호 전 부총리 겸 기획재정부 장관은 “이 순간부터 원팀”이라며 “작은 차이는 내려놓고 보수 대통합, 대구 대통합으로 더 큰 우리를 만들겠다”고 밝혔다. 컷오프(공천배제) 이후 무소속 출마를 시사했던 이진숙 전 방송통신위원장의 불출마 선언으로 추 후보는 지지층 분열 우려도 상당 부분 불식시킬 수 있게 됐다.



추 후보는 후보 수락 기자회견에서 “대구시민과 당원동지 여러분께선 제게 ‘보수의 심장, 대구를 반드시 지키라’는 중요한 임무를 주셨다”며 “이번 선거에서 무너지면 보수는 풀뿌리까지 무너진다. 이 흐름을 막는 마지막 균형추가 되겠다”고 말했다. 이어 “대구의 자부심을 반드시 지키겠다”며 “대구에서 승리의 돌풍을 일으켜 보수 재건의 출발점을 만들겠다”고 했다. 최종 경선 경쟁자인 유영하 의원은 “반드시 승리해 보수의 마지막 보루를 지켜주시길 바란다”며 결과에 승복했다.



대구를 더불어민주당에 넘겨주면 당의 존립 여부마저 불투명해질 수 있다는 우려가 본선 직전 가까스로 보수 교통정리를 이뤄냈다는 평가다. 컷오프 결정에 반발해 왔던 이 전 위원장은 전날 최종 불출마를 선언하며 “대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가라는 한 가지 우려가 무소속 출마로 가는 선택을 가로막았다”고 눈물을 흘리며 말했다. 함께 컷오프됐던 주호영 국회부의장은 효력정지 가처분 신청에 나서며 불복했지만 가처분 신청이 1·2심 모두에서 기각되자 지난 23일 먼저 불출마를 선언했다.



당초 현역 의원 5명 포함 9명 후보가 출사표를 던지며 텃밭에서만 후보가 난립한다는 비판을 받았던 국민의힘은 6·3 지방선거를 불과 38일 앞두고 가까스로 대구시장 보수 단일 후보 정리를 매듭지었다.



지도부는 한숨을 돌리는 분위기다. 지도부는 이 전 위원장의 추 후보 지역구(대구 달성) 공천 가능성도 시사했다. 장동혁 대표는 페이스북에 “이 전 위원장의 큰 결단에 감사드린다. 당의 훌륭한 정치적 자산”이라고 치켜세웠다. 박성훈 수석대변인은 기자들에게 “이번 (예비후보) 사퇴 과정에서 이 전 위원장의 당을 사랑하는 마음을 당원들이 잘 보셨기 때문에 공천관리위원회에서 이런 부분을 합리적으로 반영해 현명히 판단하실 것”이라고 말했다. 이 전 위원장 재배치를 통해 보수 지지층의 화학적 결합을 이뤄내겠다는 것이다. 한 지도부 인사는 “보수 정치의 중심에서 단일대오가 형성된 만큼 이제 지지층 결집도 본격화될 것”이라고 말했다.



이형민 기자 gilels@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국민의힘 대구시장 후보로 26일 최종 선출된 추경호 전 부총리 겸 기획재정부 장관은 “이 순간부터 원팀”이라며 “작은 차이는 내려놓고 보수 대통합, 대구 대통합으로 더 큰 우리를 만들겠다”고 밝혔다. 컷오프(공천배제) 이후 무소속 출마를 시사했던 이진숙 전 방송통신위원장의 불출마 선언으로 추 후보는 지지층 분열 우려도 상당 부분 불식시킬 수 있게 됐다.추 후보는 후보 수락 기자회견에서 “대구시민과 당원동지 여러분께선 제게 ‘보수의 심장, 대구를 반드시 지키라’는 중요한 임무를 주셨다”며 “이번 선거에서 무너지면 보수는 풀뿌리까지 무너진다. 이 흐름을 막는 마지막 균형추가 되겠다”고 말했다. 이어 “대구의 자부심을 반드시 지키겠다”며 “대구에서 승리의 돌풍을 일으켜 보수 재건의 출발점을 만들겠다”고 했다. 최종 경선 경쟁자인 유영하 의원은 “반드시 승리해 보수의 마지막 보루를 지켜주시길 바란다”며 결과에 승복했다.대구를 더불어민주당에 넘겨주면 당의 존립 여부마저 불투명해질 수 있다는 우려가 본선 직전 가까스로 보수 교통정리를 이뤄냈다는 평가다. 컷오프 결정에 반발해 왔던 이 전 위원장은 전날 최종 불출마를 선언하며 “대구까지 좌파에게 넘어가면 대한민국이 어떻게 될 것인가라는 한 가지 우려가 무소속 출마로 가는 선택을 가로막았다”고 눈물을 흘리며 말했다. 함께 컷오프됐던 주호영 국회부의장은 효력정지 가처분 신청에 나서며 불복했지만 가처분 신청이 1·2심 모두에서 기각되자 지난 23일 먼저 불출마를 선언했다.당초 현역 의원 5명 포함 9명 후보가 출사표를 던지며 텃밭에서만 후보가 난립한다는 비판을 받았던 국민의힘은 6·3 지방선거를 불과 38일 앞두고 가까스로 대구시장 보수 단일 후보 정리를 매듭지었다.지도부는 한숨을 돌리는 분위기다. 지도부는 이 전 위원장의 추 후보 지역구(대구 달성) 공천 가능성도 시사했다. 장동혁 대표는 페이스북에 “이 전 위원장의 큰 결단에 감사드린다. 당의 훌륭한 정치적 자산”이라고 치켜세웠다. 박성훈 수석대변인은 기자들에게 “이번 (예비후보) 사퇴 과정에서 이 전 위원장의 당을 사랑하는 마음을 당원들이 잘 보셨기 때문에 공천관리위원회에서 이런 부분을 합리적으로 반영해 현명히 판단하실 것”이라고 말했다. 이 전 위원장 재배치를 통해 보수 지지층의 화학적 결합을 이뤄내겠다는 것이다. 한 지도부 인사는 “보수 정치의 중심에서 단일대오가 형성된 만큼 이제 지지층 결집도 본격화될 것”이라고 말했다.이형민 기자 gilels@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지