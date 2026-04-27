전쟁 6주, 카드 소비 꺾였다… 60대 이상만 소비 증가

고령층 보건지출 중심 증가

내수 활성화 효과는 제한적



미국·이란 전쟁 발발 6주 차인 이달 둘째 주 50대 이하 전 연령층에서 신용카드 지출이 전주 대비 감소세로 돌아섰다. 반면 60대 이상에서는 6주 연속 증가세를 이어가며 대조를 이뤘다. 고령층 중심의 보건 분야 지출이 신용카드 소비를 지탱한 것으로 풀이된다.



26일 국가데이터처가 공개하는 속보성 데이터인나우캐스트 지표에 따르면 이달 둘째 주(10일 기준) 전국 신용카드(신한카드) 사용액은 1년 전 대비 보합으로 나타났다. 지난 2월 28일 전쟁 발발 이후 경기 악화 우려 속에서도 플러스 흐름을 유지해 왔지만, 전주(11.9%) 대비 하락 폭이 커지며 증가세가 멈췄다.



50대 이하 전 연령층은 이달 둘째 주 들어 일제히 마이너스로 돌아섰다. 20대 이하는 6.7%, 30대는 0.2% 줄었다. 40, 50대 소비도 각각 2.1%, 0.1% 감소했다. 반면 60세 이상은 신용카드 소비가 증가했다. 이달 둘째 주 기준 60대와 70대 이상의 신용카드 사용액은 1년 전보다 각각 2.7%, 14.3% 증가하며 소비를 견인했다. 각각 14.6%, 33.5%의 증가율을 보였던 전주 대비 증가 폭이 줄긴 했지만, 3월 첫째 주부터 6주 연속으로 증가율이 다른 연령대를 웃돌고 있다.



고령층 소비는 그러나 보건 분야에 집중됐다. 업종별 사용액을 보면 보건 분야 결제액은 1년 전보다 5.1% 늘었다. 유일하게 보건 분야 결제액만 6주째 증가세인 점도 눈에 띈다. 반면 숙박 서비스 결제액은 9.4% 줄었고, 식료품·음료, 의류·신발도 2.4%, 4.5% 줄어들었다. 내수 활성화에 기여도가 높다고 볼 수는 없는 상황이다.



중동 사태가 길어지면서 정부는 내수 진작이라는 과제를 안게 됐다. 지난 1분기 한국 실질 국내총생산(GDP)이 1.7% 오르며 깜짝 반등했지만, 민간소비는 재화 소비 증가에도 0.5% 오르는 데 그쳤다. 정부가 추가경정예산(추경)을 통해 국민 70%에 고유가 피해지원금을 지급할 예정이지만, 중동 사태 리스크가 해소되지 않는 한 근본적인 내수 개선은 쉽지 않다는 우려도 나온다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국·이란 전쟁 발발 6주 차인 이달 둘째 주 50대 이하 전 연령층에서 신용카드 지출이 전주 대비 감소세로 돌아섰다. 반면 60대 이상에서는 6주 연속 증가세를 이어가며 대조를 이뤘다. 고령층 중심의 보건 분야 지출이 신용카드 소비를 지탱한 것으로 풀이된다.26일 국가데이터처가 공개하는 속보성 데이터인나우캐스트 지표에 따르면 이달 둘째 주(10일 기준) 전국 신용카드(신한카드) 사용액은 1년 전 대비 보합으로 나타났다. 지난 2월 28일 전쟁 발발 이후 경기 악화 우려 속에서도 플러스 흐름을 유지해 왔지만, 전주(11.9%) 대비 하락 폭이 커지며 증가세가 멈췄다.50대 이하 전 연령층은 이달 둘째 주 들어 일제히 마이너스로 돌아섰다. 20대 이하는 6.7%, 30대는 0.2% 줄었다. 40, 50대 소비도 각각 2.1%, 0.1% 감소했다. 반면 60세 이상은 신용카드 소비가 증가했다. 이달 둘째 주 기준 60대와 70대 이상의 신용카드 사용액은 1년 전보다 각각 2.7%, 14.3% 증가하며 소비를 견인했다. 각각 14.6%, 33.5%의 증가율을 보였던 전주 대비 증가 폭이 줄긴 했지만, 3월 첫째 주부터 6주 연속으로 증가율이 다른 연령대를 웃돌고 있다.고령층 소비는 그러나 보건 분야에 집중됐다. 업종별 사용액을 보면 보건 분야 결제액은 1년 전보다 5.1% 늘었다. 유일하게 보건 분야 결제액만 6주째 증가세인 점도 눈에 띈다. 반면 숙박 서비스 결제액은 9.4% 줄었고, 식료품·음료, 의류·신발도 2.4%, 4.5% 줄어들었다. 내수 활성화에 기여도가 높다고 볼 수는 없는 상황이다.중동 사태가 길어지면서 정부는 내수 진작이라는 과제를 안게 됐다. 지난 1분기 한국 실질 국내총생산(GDP)이 1.7% 오르며 깜짝 반등했지만, 민간소비는 재화 소비 증가에도 0.5% 오르는 데 그쳤다. 정부가 추가경정예산(추경)을 통해 국민 70%에 고유가 피해지원금을 지급할 예정이지만, 중동 사태 리스크가 해소되지 않는 한 근본적인 내수 개선은 쉽지 않다는 우려도 나온다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지