“언제 때렸나” “왜 나쁜가요”… 발달장애 고려없는 색동원 수사

발달장애인들 ‘숫자’ ‘시간’에 약해

‘언제’ ‘왜’ 같은 질문에 답변 어려워

경찰 수사관 따라 조사 방식도 달라

피해자들 유의미한 진술 확보 못해



“이 사람 좋은 사람인가요, 나쁜 사람인가요?”



최근 수도권에 있는 한 해바라기센터 내 조사실. 인천 강화군 중증발달장애인 거주시설 색동원에서 벌어진 시설장 등의 성폭행 및 폭행 의혹 관련 피해자 조사에서 경찰 수사관은 피해자로 추정되는 장애인에게 피의자 사진을 보여주며 이렇게 질문했다. 조사를 받는 장애인이 사진 속 피의자에 대해 ‘나쁜 사람’이라는 취지의 반응을 보이자 수사관은 ‘왜 나쁜가요?’라고 물었다. 하지만 이 장애인은 대답을 못 했다. 수사관이 ‘(이 사람이) 때렸어요?’라고 다시 묻자 장애인은 긍정 취지의 반응을 보였다. 그러자 수사관은 ‘어디서 때렸나요’ ‘왜 때렸나요’ 등의 질문을 이어갔지만, 구체적 진술을 끌어내지는 못했다.



수도권 다른 해바라기센터에서 진행된 색동원 사건의 다른 피해자 조사에서는 수사관이 말로만 질문을 이어갔다. 피해 장애인 측이 ‘사진을 활용해 조사하자’고 제안하자 수사관은 오히려 ‘피의자 측이 경찰의 유도 수사 때문에 진술이 오염됐다고 주장할 수 있다’며 받아들이지 않았다. 이 수사관은 아이스 브레이킹(어색함 풀기)을 시도하며 ‘색동원 알아요?’ 같은 질문으로 1시간가량 조사를 진행했지만 유의미한 진술을 확보하지는 못한 것으로 알려졌다.



색동원 성폭력 사건을 계기로 경찰의 장애인 수사 역량 논란이 재점화하고 있다. 앞선 두 사례 모두 발달장애의 특성을 고려하지 않은 개방형 질문이 계속되는 등 비전문성이 드러났다는 지적이 제기된다. 공익인권법재단 공감 소속 조인영 변호사는 26일 “발달장애인들은 특히 숫자나 시간에 약해 ‘왜’ ‘언제’ 같은 질문을 하면 답변하기 어렵고, 색동원 사건처럼 여러 번 폭력이 반복된 경우에는 언제 그런 일이 있었는지 일시를 특정하기 훨씬 어렵다”고 말했다.





경찰은 이미 구속돼 재판에 넘겨진 전직 시설장 김모씨와 별개로 폭행 혐의 등을 받는 색동원 전직 종사자 12명을 입건 전 조사(내사)하고 있다. 경찰이 이들에 의한 피해자로 의심하는 입소 장애인은 모두 25명이다. 경찰은 색동원 전직 종사자들에 대한 입건 여부를 조만간 결정할 방침이지만, 조사 과정에서 피해 장애인 진술과 목격자 증언 등 확보에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.



사건 관계인 사이에서는 수사 과정에서 경찰이 피해자 특수성을 충분히 고려하지 못하는 모습이 여러 차례 나타났다고 증언했다. 피해 장애인 측 한 관계자는 “피의자 사진을 활용하면 진술이 오염된다는 것도 사실상 비장애인 기준”이라며 “장애인에게 맞는 수사 과정이 제대로 갖춰져 있지 않다 보니 조사를 여러 번 해도 의미 있는 진술이 나오지 않는 것 같다”고 말했다. 장종인 색동원 사건 공동대책위원회 위원장은 “프로파일러(범죄심리분석관)는 박사 학위를 요구하는 수준으로 전문가를 양성하는데 장애인 수사 방법 연구는 미진하다. 대학 연구팀이 수행한 피해 조사 보고서와 경찰 수사 결과 간 간극이 큰 것도 이 때문”이라고 비판했다.



지난해 한 대학에서 진행한 색동원 여성 입소자 대상 심층조사 결과 당시 색동원 입소자 17명과 퇴소자 등 2명 19명이 김씨에게 성폭력을 당한 것으로 나타났다. 그러나 경찰이 현재까지 성폭력 피해자로 특정한 장애인 수는 3명에 불과하다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이 사람 좋은 사람인가요, 나쁜 사람인가요?”최근 수도권에 있는 한 해바라기센터 내 조사실. 인천 강화군 중증발달장애인 거주시설 색동원에서 벌어진 시설장 등의 성폭행 및 폭행 의혹 관련 피해자 조사에서 경찰 수사관은 피해자로 추정되는 장애인에게 피의자 사진을 보여주며 이렇게 질문했다. 조사를 받는 장애인이 사진 속 피의자에 대해 ‘나쁜 사람’이라는 취지의 반응을 보이자 수사관은 ‘왜 나쁜가요?’라고 물었다. 하지만 이 장애인은 대답을 못 했다. 수사관이 ‘(이 사람이) 때렸어요?’라고 다시 묻자 장애인은 긍정 취지의 반응을 보였다. 그러자 수사관은 ‘어디서 때렸나요’ ‘왜 때렸나요’ 등의 질문을 이어갔지만, 구체적 진술을 끌어내지는 못했다.수도권 다른 해바라기센터에서 진행된 색동원 사건의 다른 피해자 조사에서는 수사관이 말로만 질문을 이어갔다. 피해 장애인 측이 ‘사진을 활용해 조사하자’고 제안하자 수사관은 오히려 ‘피의자 측이 경찰의 유도 수사 때문에 진술이 오염됐다고 주장할 수 있다’며 받아들이지 않았다. 이 수사관은 아이스 브레이킹(어색함 풀기)을 시도하며 ‘색동원 알아요?’ 같은 질문으로 1시간가량 조사를 진행했지만 유의미한 진술을 확보하지는 못한 것으로 알려졌다.색동원 성폭력 사건을 계기로 경찰의 장애인 수사 역량 논란이 재점화하고 있다. 앞선 두 사례 모두 발달장애의 특성을 고려하지 않은 개방형 질문이 계속되는 등 비전문성이 드러났다는 지적이 제기된다. 공익인권법재단 공감 소속 조인영 변호사는 26일 “발달장애인들은 특히 숫자나 시간에 약해 ‘왜’ ‘언제’ 같은 질문을 하면 답변하기 어렵고, 색동원 사건처럼 여러 번 폭력이 반복된 경우에는 언제 그런 일이 있었는지 일시를 특정하기 훨씬 어렵다”고 말했다.경찰은 이미 구속돼 재판에 넘겨진 전직 시설장 김모씨와 별개로 폭행 혐의 등을 받는 색동원 전직 종사자 12명을 입건 전 조사(내사)하고 있다. 경찰이 이들에 의한 피해자로 의심하는 입소 장애인은 모두 25명이다. 경찰은 색동원 전직 종사자들에 대한 입건 여부를 조만간 결정할 방침이지만, 조사 과정에서 피해 장애인 진술과 목격자 증언 등 확보에 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.사건 관계인 사이에서는 수사 과정에서 경찰이 피해자 특수성을 충분히 고려하지 못하는 모습이 여러 차례 나타났다고 증언했다. 피해 장애인 측 한 관계자는 “피의자 사진을 활용하면 진술이 오염된다는 것도 사실상 비장애인 기준”이라며 “장애인에게 맞는 수사 과정이 제대로 갖춰져 있지 않다 보니 조사를 여러 번 해도 의미 있는 진술이 나오지 않는 것 같다”고 말했다. 장종인 색동원 사건 공동대책위원회 위원장은 “프로파일러(범죄심리분석관)는 박사 학위를 요구하는 수준으로 전문가를 양성하는데 장애인 수사 방법 연구는 미진하다. 대학 연구팀이 수행한 피해 조사 보고서와 경찰 수사 결과 간 간극이 큰 것도 이 때문”이라고 비판했다.지난해 한 대학에서 진행한 색동원 여성 입소자 대상 심층조사 결과 당시 색동원 입소자 17명과 퇴소자 등 2명 19명이 김씨에게 성폭력을 당한 것으로 나타났다. 그러나 경찰이 현재까지 성폭력 피해자로 특정한 장애인 수는 3명에 불과하다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지