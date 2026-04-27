미국 정부가 마약 밀수 등 혐의로 기소된 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 법정 변호 비용을 베네수엘라 정부 자금으로 낼 수 있도록 허용했다. 그간 ‘독재자’로 규정하고 제재를 가해온 인물의 방어권 보장을 위해 제재 조항의 예외를 인정한 것이다.
CNN 등은 25일(현지시간) 미 연방검찰과 마두로 전 대통령 측이 ‘미 재무부가 제재 관련 라이선스를 수정해 변호사 비용 지급을 허용했다’는 내용의 공동 서한을 법원에 제출했다고 보도했다. 이에 따라 베네수엘라 정부는 지난 3월 5일 양국 관계 정상화 이후 확보한 자금으로 마두로와 부인 실리아 플로레스의 변호인단 비용을 낼 수 있게 됐다.
미국은 그간 마두로와 베네수엘라 정부를 제재 대상으로 지정해 자금 사용을 제한해왔다. 동결된 자금을 쓰려면 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 사전 허가가 필요했다. 마두로 측은 이로 인해 변호사 비용을 마련할 수 없다며 미 헌법이 보장하는 피고인의 방어권 침해라고 주장하고, 기소 기각까지 요구해왔다.
미 재무부의 결정은 지난달 26일 공판에서 담당 판사인 앨빈 헬러스타인이 방어권 보장을 강조하며 검찰을 압박한 지 약 한 달 만에 나왔다.
헬러스타인 판사는 피고인의 방어권은 최우선 가치라며, 정부가 자금 지급을 계속 막을 경우 향후 사건 기각 여부를 재검토할 수 있다고 경고했다. 또 마두로 부부가 현재 미국에 구금돼 있어 위협이 되지 않는 점과 양국 관계 변화 등을 고려할 때 제재 규정을 경직되게 적용하는 것은 부적절하다고 지적했다.
CNN은 이번 조치가 “수 주간 이어진 법적 교착 상태를 해소한 결정”이라고 분석했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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마두로 변호비, 베네수엘라 정부가 낸다… 美 정부 허용
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