발달장애 전담경찰관 1만명 넘지만… 실효성 의문

하루 이틀 교육만 받으면 자격 획득 매뉴얼 모르는 경찰관 조사 투입도

국민일보DB

경찰은 발달장애인 조사 시 수사 신뢰도 제고 등을 위해 전담 경찰관 제도를 운영하고 있다. 하지만 자격 요건이 느슨하다는 지적이 제기된다. 수사 현장에서 전담이 아닌 경찰관이 투입되는 사례도 나온다.



26일 경찰청에 따르면 전국의 발달장애 전담 경찰관 수는 1만2427명이다. 13만 경찰 조직의 10분의 1 수준이다. 숫자만 보면 적지 않지만 자격 요건이 까다롭지 않다 보니 전문성과 실효성에서 의문이 제기된다.



현행 제도하에서 발달장애 전담 경찰관이 되려면 경찰청 ‘수사 인권 매뉴얼’ 가운데 20쪽 안팎의 장애인 수사 관련 내용과 82쪽 분량의 ‘발달장애 전담 조사과정’을 학습한 뒤 2시간짜리 인터넷 강의와 대면 교육을 하루 받으면 된다. 하루 이틀이면 발달장애 전담 경찰관으로서 자격을 갖추는 셈이다.



장애인권법센터 대표 김예원 변호사는 “현재와 같은 단기 교육 중심의 양성 구조로는 발달장애인의 의사소통 방식이나 진술 특성, 심리적 특수성 등을 충분히 이해하고 대응하는 일이 거의 불가능하다”고 지적했다.



발달장애 전담 경찰관으로서 자격 요건을 충족하지 않은 채 우선 조사에 투입되는 사례도 있는 것으로 파악됐다. 지난해 서울시내 한 경찰서에서 주거침입 혐의를 받는 장애인 피의자 조사에 참석한 한 수사관은 ‘장애 수사 매뉴얼을 읽고 왔냐’는 피의자 측 변호인 질문에 ‘읽지 않았다. 매뉴얼이 있는지 몰랐다’ ‘장애인 조사는 처음’이라고 답한 것으로 전해졌다.



장애 수사 매뉴얼을 사건 관계인의 상황에 맞게 세분화한 해외 사례를 참조해 개선할 필요가 있다는 제안도 나온다. 영국은 조사 대상자를 ‘취약한 증인’ ‘겁먹은 증인’ 등으로 분류한 뒤 이에 따라 조사 진행 주체와 동석자, 조사 시간 등을 사전에 철저히 준비하도록 규정한 ‘최선의 증거 수집(ABE) 가이드’를 활용하고 있다. 관련 논문을 쓴 김면기 경찰대 법학과 교수는 “수사관이 피해자와 신뢰 관계(라포)를 형성하는 것이 중요하고, 조사 과정의 환경과 방식에 따라 진술 증거의 질과 양이 달라진다”고 설명했다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경찰은 발달장애인 조사 시 수사 신뢰도 제고 등을 위해 전담 경찰관 제도를 운영하고 있다. 하지만 자격 요건이 느슨하다는 지적이 제기된다. 수사 현장에서 전담이 아닌 경찰관이 투입되는 사례도 나온다.26일 경찰청에 따르면 전국의 발달장애 전담 경찰관 수는 1만2427명이다. 13만 경찰 조직의 10분의 1 수준이다. 숫자만 보면 적지 않지만 자격 요건이 까다롭지 않다 보니 전문성과 실효성에서 의문이 제기된다.현행 제도하에서 발달장애 전담 경찰관이 되려면 경찰청 ‘수사 인권 매뉴얼’ 가운데 20쪽 안팎의 장애인 수사 관련 내용과 82쪽 분량의 ‘발달장애 전담 조사과정’을 학습한 뒤 2시간짜리 인터넷 강의와 대면 교육을 하루 받으면 된다. 하루 이틀이면 발달장애 전담 경찰관으로서 자격을 갖추는 셈이다.장애인권법센터 대표 김예원 변호사는 “현재와 같은 단기 교육 중심의 양성 구조로는 발달장애인의 의사소통 방식이나 진술 특성, 심리적 특수성 등을 충분히 이해하고 대응하는 일이 거의 불가능하다”고 지적했다.발달장애 전담 경찰관으로서 자격 요건을 충족하지 않은 채 우선 조사에 투입되는 사례도 있는 것으로 파악됐다. 지난해 서울시내 한 경찰서에서 주거침입 혐의를 받는 장애인 피의자 조사에 참석한 한 수사관은 ‘장애 수사 매뉴얼을 읽고 왔냐’는 피의자 측 변호인 질문에 ‘읽지 않았다. 매뉴얼이 있는지 몰랐다’ ‘장애인 조사는 처음’이라고 답한 것으로 전해졌다.장애 수사 매뉴얼을 사건 관계인의 상황에 맞게 세분화한 해외 사례를 참조해 개선할 필요가 있다는 제안도 나온다. 영국은 조사 대상자를 ‘취약한 증인’ ‘겁먹은 증인’ 등으로 분류한 뒤 이에 따라 조사 진행 주체와 동석자, 조사 시간 등을 사전에 철저히 준비하도록 규정한 ‘최선의 증거 수집(ABE) 가이드’를 활용하고 있다. 관련 논문을 쓴 김면기 경찰대 법학과 교수는 “수사관이 피해자와 신뢰 관계(라포)를 형성하는 것이 중요하고, 조사 과정의 환경과 방식에 따라 진술 증거의 질과 양이 달라진다”고 설명했다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지