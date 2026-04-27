“낙심한 보수 자극 할라”… 민주당 ‘오만’ 경계령
[정치 언박싱]
“경선 통과하니 절박함 사라졌다”
TK·PK 보수결집 움직임에 긴장
6·3 지방선거를 한 달여 앞두고 더불어민주당이 지나친 낙관론, 이에 따른 오만한 자세를 경고하고 나섰다. 경남북 정도를 제외하면 전 지역에서 압도적 우위를 점하고 있지만 점차 그 격차가 좁혀지고 있어서다. 당내에선 우려했던 보수 결집이 시작된 것으로 보고 혹시 모를 ‘사고 방지’를 당부하는 목소리가 커지고 있다.
윤건영 민주당 의원은 25일 페이스북에 “과연 지금 민주당 후보들의 모습이 절박한지 모르겠다”고 밝혔다. 이어 “경선 때는 새벽부터 지하철역에서 인사하던 후보가 경선을 통과하니 보이지 않는 걸 어떻게 설명해야 하느냐”며 “윤석열과 불법 계엄, 높은 국정 지지율, 장동혁 변수로 시간만 보내면 된다고 생각하지는 않는지”라고 우려했다. 윤 의원은 “부산이 고향인 제가 볼 때 영남권은 말 한마디로 바람이 바뀌는 곳”이라며 “2004년 총선부터 최근까지 모두 그랬다. 재보선 지역을 주머니 안의 쌈짓돈처럼 생각하는 건 아닌지. 보다 겸손하고 누구보다 절박했으면 한다”고 강조했다.
지역 현장에서 뛰고 있는 관계자들도 “보수 결집은 상수”라며 신중론을 앞세웠다. 한 영남권 의원은 “당장의 분위기와 여론조사로 선거 결과를 예단하는 건 상당히 성급하다”고 말했고, 김부겸 대구시장 후보 측 관계자도 “선거일이 다가오면서 격차가 좁혀지는 건 당연하다”며 막판 네거티브 공세 대비 및 정책 대결 필요성을 강조했다.
최근까지 실시된 각종 여론조사에서 민주당은 대다수 광역단체장 선거에서 앞서고 있다. 그러나 영남권의 경우 부산시장 지지율은 지난 17∼19일 한국리서치가 KBS부산 의뢰로 조사한 결과 전재수 민주당 후보 40%, 박형준 현 시장 34%로 오차범위 내 접전 양상에 돌입했다. 대구시장도 한국리서치가 지난 20∼22일 조사한 결과 김 후보 36%, 추경호 국민의힘 후보 15%로 집계됐다. 이는 지난 11~13일 같은 기관 조사 결과(김부겸 39%·추경호 11%)보다 격차가 좁혀진 것이다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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