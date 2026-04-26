보안검색대 빠르게 돌파 후 총격… “트럼프 정부 관리들 살해”
[트럼프 만찬장 총격]
총성 직후 대통령 부부 긴급 대피
목격자 “제압되면서도 계속 총격”
용의자는 ‘칼텍 출신’ 31세 강사
“총격 발생(shots fired)!” 만찬장 밖에서 총성이 울리자 장내의 미국 비밀경호국 요원들이 다급하게 외쳤다. “비키세요! 몸을 숙이세요!” 두 손으로 머리를 감싸고 몸을 숙인 장내 인파를 향해 비밀경호국 요원들은 탁자 높이보다 더 낮은 자세로 숨으라고 지시했다. 무대 위 단상의 주빈석 탁자에 일렬로 앉은 도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사는 경호원에게 둘러싸여 신속히 자리를 떠났다. 곧 턱시도를 입은 비밀경호국 요원들과 소총을 든 병력이 무대 위에 올라가 주빈석을 에워쌌다. 총성은 더 울리지 않았다.
25일(현지시간) 밤 미국 워싱턴DC 힐튼호텔에서 발생한 백악관 출입기자단 만찬장 총격 사건 용의자인 콜 토머스 앨런(31)은 산탄총과 권총, 흉기를 소지한 채 보안검색대를 빠르게 돌파한 뒤 총격을 가하던 중 비밀경호국 요원들에게 제압됐다.
트럼프 대통령이 트루스소셜에 공개한 24초짜리 CCTV 영상에는 한 남성이 달리면서 보안검색대를 통과하자 그를 향해 요원들이 일제히 권총을 겨누는 장면이 담겼다. 트럼프가 트루스소셜에 공개한 사진에서 앨런은 상의가 벗겨진 채 두 손이 뒤로 묶여 바닥에 엎드려 있었다.
CNN의 원로 앵커 울프 블리처는 만찬장 위층 남자 화장실에서 막 나오던 중 총격 순간을 바로 앞에서 목격했다고 전했다. 블리처는 “매우 위험한 무기를 든 남성이 갑자기 총을 쏘기 시작했다. 나는 그에게서 불과 몇 피트(1피트는 30.48㎝) 떨어진 곳에 있었다”며 “엄청나게 크고 무서울 정도로 요란한 총소리가 들렸다. 총격범은 제압돼 바닥에 쓰러진 뒤에도 여전히 총을 쏘고 있었다”고 말했다.
제프리 캐럴 워싱턴DC 경찰국장은 브리핑에서 “용의자는 총상을 입지 않았지만 몸 상태를 확인하기 위해 인근 병원으로 이송됐다”고 밝혔다. 비밀경호국 요원 1명이 피격됐지만 방탄복으로 총알을 막은 덕에 목숨을 구했다고 경찰은 설명했다. 토드 블란치 법무장관 대행은 “용의자에 대해 총기 소지 등 여러 건의 혐의를 적용해 조만간 기소가 이뤄질 것”이라고 밝혔다. 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장은 “범행 동기와 공범 유무를 규명하기 위한 수사가 진행되고 있다”고 말했다.
앨런은 수사 과정에서 “트럼프 행정부 관리들을 살해하고 싶었다”고 진술했다고 미국 CBS방송은 전했다. CNN은 구직·구인 소셜미디어 링크드인에서 앨런과 이름·사진이 일치하는 계정을 확인한 뒤 “총격범은 캘리포니아주에서 학생 개인지도 업체 C2에듀케이션의 시간제 교사로 근무하며 2024년 12월 ‘이달의 교사’로 선정됐다”며 “2017년 캘리포니아공대 기계공학 학사, 지난해 캘리포니아주립대 컴퓨터공학 석사 학위를 취득했다”고 전했다. 연방선거관리위원회 기록에서 앨런은 2024년 10월 트럼프의 대선 경쟁자인 카멀라 해리스 민주당 후보에게 25달러를 기부했다고 CNN은 덧붙였다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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