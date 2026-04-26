민주, 조국 출마 평택을 고심… 끝장승부냐 단일화냐
‘조국 저격수’ 김용남 공천설 주목
6·3 경기도 평택을 재선거를 두고 더불어민주당과 조국혁신당이 서로 ‘단일화 없는 끝장 대결’ 시나리오를 거론하며 전운이 고조되고 있다. 지난 대선에서 민주당에 입당한 ‘조국 저격수’ 김용남 전 국민의힘 의원이 조국 대표와 맞붙는 경우 양보 없는 승부가 불가피하다는 관측이다.
민주당 관계자는 26일 “이번 재보선 공천에서 특히 어려운 지역이 평택을”이라며 “김 전 의원 공천을 포함해 여러 가능성을 검토하고 있다”고 밝혔다. 이어 “만약 김 전 의원을 공천하게 되면 민주당이 반드시 이기겠다는 뜻”이라며 “민주당과 혁신당이 각자 ‘단일화해야 한다’는 구호만 외치다 결국 완주하게 될 것”이라고 내다봤다.
다만 이 경우 범진보 연대 균열은 불가피하다는 점이 고민 지점이다. 그래서 비교적 경량급 인사를 공천해 진보 진영의 안정을 꾀하는 방안도 거론된다. 민주당 지도부 관계자는 “공천은 무조건 한다”면서도 “단 선거 과정에서 단일화 논의를 해볼 수는 있다”고 말했다.
혁신당은 일단 김 전 의원을 상대로 자신감을 보였다. 혁신당 관계자는 “보수정당 출신이라 부담 없이 싸우기 좋은 상대”라며 “다자구도에서도 승리할 자신이 있다”고 말했다. 다만 보수진영이 후보를 단일화할 경우 단일화 논의가 불가피하다며 여지를 남겼다. 보수진영에서는 황교안 자유와혁신 대표가 출마했고, 국민의힘은 3선 출신 유의동 전 의원을 공천했다. 김 전 의원은 정작 이날 페이스북에 하남갑 지역구에 있는 검단산 등산 사진과 ‘#용남하남가남’ 해시태그를 올려 이 지역 보궐선거 출마 의지를 내비친 것 아니냐는 해석이 나왔다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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