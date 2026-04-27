서울 집 산 30대, ‘부모 찬스’ 쓰고 코인·주식 처분 ‘영끌’

주택매수 증여·상속 자금 30대 과반

주식·코인매각대금도 전연령서 1위

금융 대출 자금 비중은 30대가 42.6%

서울 남산에서 시민들이 한강 변의 아파트를 보고 있다. 최현규 기자

올해 서울 시내 주택을 대거 사들이며 부동산 ‘큰손’ 역할을 한 30대의 자금 출처 상당수가 증여·상속 받은 자본 내지 주식·채권·코인 등을 처분한 돈이었던 것으로 나타났다. 대출 자금 비중도 크게 올랐다. 정책 대출과 부모로부터 물려받은 돈, 가진 금융자산을 모두 ‘영끌’해 급하게 집을 사들인 것으로 해석된다.



26일 김종양 국민의힘 의원실이 국토교통부로부터 제출받은 서울 주택매수 자금조달계획 자료에 따르면 올해 1분기 서울 주택 매수에 쓰인 전체 증여·상속 자금 2조1813억원 중 30대 자금이 1조915억원으로 50.0%에 달했다. 주식·채권·코인 등을 팔아 조달한 자금 중에서도 30대 자금은 7211억원으로 34.4% 비중에 달해 전 연령대 중 가장 높았다.





대부분 연령대에서 증여·상속 자금 비율이 높아진 와중에 30대는 특히 도드라졌다. 2020년 30대의 주택구입자금 중 증여·상속 자금 비중은 3.5%였으나 지난 1분기에는 6.8%에 달했다. 금액상 건당 1억100만원이던 게 1억6200만원으로 올랐다. 결혼·출산 시 적용되는 증여 특례 공제 1억원과 기본 공제 5000만원을 합한 1억5000만원에 가깝다.



또다른 30대의 자금 수혈 통로는 주식·채권·코인 매각 자금이었다. 30대가 쓴 이 부문 자금 7211억원은 40대 5855억원, 50대 4640억원 등 다른 연령대를 뛰어넘었다. 건당 금액은 1억1920만원 수준으로 2억원 이상인 40대 이상 연령대에 비해 낮았지만 머릿수가 압도했다. 30대가 제출한 전체 2만178건 중 6049건이 해당했다.



이 부문은 지난해까지만 해도 매년 40대 금액이 가장 많았다. 최근 주식 투자 연령대가 낮아지면서 30대가 이를 추월한 것으로 해석된다. 지난 2월 10일부터 코인 매각 대금이 신고 내용에 포함된 영향도 있다. 금융정보분석원(FIU)에 따르면 지난해 상반기 기준 가상자산 이용자 중 30대는 300만명으로 가장 많았다.



규제에도 불구하고 30대의 금융권 대출 자금 비중은 크게 높아졌다. 1분기 30대의 금융권 대출 자금 비중은 42.6%로 2020년 이래 매년 더 높아지는 추세다. 20대도 2024년을 빼면 2021년 이래 매년 비중이 높아지고 있는 것으로 나타난 반면 40대 이상 연령대는 큰 변화가 없었다. 젊은 층이 갈수록 주택 구입 시 빚에 더 기댄다는 얘기다.



30대가 주택 구입 시 금융권 대출을 받은 건수는 1만7249건으로 30대 전체의 85.5%에 달했다. 전 연령대에서 가장 높다. 주택 구입 1건 당 대출받은 금융권 자금도 평균 3억9893만원으로 전 연령대에서 가장 높았다.



대출 비중이 는 건 최근 집을 산 30대가 갭 투자자보다 ‘실거주 영끌’ 수요자로 바뀐 영향으로도 해석된다. 과거 15~25% 안팎이던 임대보증금 비중이 한 자릿수대로 급감했기 때문이다. 이 비중은 지난해까지만 해도 14.2%였으나 올해 5.7%로 떨어졌다.



익명을 요구한 한 시장 전문가는 “30대가 중저가 아파트 위주로 정책대출을 최대한 받아 집을 산 것으로 보인다”고 말했다. 집값이 급격히 올라 조급해진 30대가 서울 외곽 비교적 싼 아파트를 정책대출과 금융자산, 부모 세대로부터 물려받은 재산을 끌어모아 ‘패닉바잉’ 했다는 해석이다. 이 전문가는 “만일 정부가 이 쪽을 주목해 대출을 조이면 젊은 세대의 내집 마련 문턱이 더 높아질 수 있다”고 전망했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 서울 시내 주택을 대거 사들이며 부동산 ‘큰손’ 역할을 한 30대의 자금 출처 상당수가 증여·상속 받은 자본 내지 주식·채권·코인 등을 처분한 돈이었던 것으로 나타났다. 대출 자금 비중도 크게 올랐다. 정책 대출과 부모로부터 물려받은 돈, 가진 금융자산을 모두 ‘영끌’해 급하게 집을 사들인 것으로 해석된다.26일 김종양 국민의힘 의원실이 국토교통부로부터 제출받은 서울 주택매수 자금조달계획 자료에 따르면 올해 1분기 서울 주택 매수에 쓰인 전체 증여·상속 자금 2조1813억원 중 30대 자금이 1조915억원으로 50.0%에 달했다. 주식·채권·코인 등을 팔아 조달한 자금 중에서도 30대 자금은 7211억원으로 34.4% 비중에 달해 전 연령대 중 가장 높았다.대부분 연령대에서 증여·상속 자금 비율이 높아진 와중에 30대는 특히 도드라졌다. 2020년 30대의 주택구입자금 중 증여·상속 자금 비중은 3.5%였으나 지난 1분기에는 6.8%에 달했다. 금액상 건당 1억100만원이던 게 1억6200만원으로 올랐다. 결혼·출산 시 적용되는 증여 특례 공제 1억원과 기본 공제 5000만원을 합한 1억5000만원에 가깝다.또다른 30대의 자금 수혈 통로는 주식·채권·코인 매각 자금이었다. 30대가 쓴 이 부문 자금 7211억원은 40대 5855억원, 50대 4640억원 등 다른 연령대를 뛰어넘었다. 건당 금액은 1억1920만원 수준으로 2억원 이상인 40대 이상 연령대에 비해 낮았지만 머릿수가 압도했다. 30대가 제출한 전체 2만178건 중 6049건이 해당했다.이 부문은 지난해까지만 해도 매년 40대 금액이 가장 많았다. 최근 주식 투자 연령대가 낮아지면서 30대가 이를 추월한 것으로 해석된다. 지난 2월 10일부터 코인 매각 대금이 신고 내용에 포함된 영향도 있다. 금융정보분석원(FIU)에 따르면 지난해 상반기 기준 가상자산 이용자 중 30대는 300만명으로 가장 많았다.규제에도 불구하고 30대의 금융권 대출 자금 비중은 크게 높아졌다. 1분기 30대의 금융권 대출 자금 비중은 42.6%로 2020년 이래 매년 더 높아지는 추세다. 20대도 2024년을 빼면 2021년 이래 매년 비중이 높아지고 있는 것으로 나타난 반면 40대 이상 연령대는 큰 변화가 없었다. 젊은 층이 갈수록 주택 구입 시 빚에 더 기댄다는 얘기다.30대가 주택 구입 시 금융권 대출을 받은 건수는 1만7249건으로 30대 전체의 85.5%에 달했다. 전 연령대에서 가장 높다. 주택 구입 1건 당 대출받은 금융권 자금도 평균 3억9893만원으로 전 연령대에서 가장 높았다.대출 비중이 는 건 최근 집을 산 30대가 갭 투자자보다 ‘실거주 영끌’ 수요자로 바뀐 영향으로도 해석된다. 과거 15~25% 안팎이던 임대보증금 비중이 한 자릿수대로 급감했기 때문이다. 이 비중은 지난해까지만 해도 14.2%였으나 올해 5.7%로 떨어졌다.익명을 요구한 한 시장 전문가는 “30대가 중저가 아파트 위주로 정책대출을 최대한 받아 집을 산 것으로 보인다”고 말했다. 집값이 급격히 올라 조급해진 30대가 서울 외곽 비교적 싼 아파트를 정책대출과 금융자산, 부모 세대로부터 물려받은 재산을 끌어모아 ‘패닉바잉’ 했다는 해석이다. 이 전문가는 “만일 정부가 이 쪽을 주목해 대출을 조이면 젊은 세대의 내집 마련 문턱이 더 높아질 수 있다”고 전망했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지