32번째 도전에 첫 우승… 최찬 ‘무명 반란’
KPGA 우리금융 챔피언십 정상
‘봄의 여왕’ 이예원은 통산 10승
이태훈의 2연패도, 장유빈의 투어 복귀 우승도, 임성재의 대회 3번째 우승도 아니었다. 투어 4년 차 최찬(사진)이 무명 반란을 일으키며 생애 첫 승에 성공했다.
최찬은 26일 경기도 파주시 서원밸리CC 밸리·서원 코스(파71·7018야드)에서 열린 한국프로골프(KPGA)투어 시즌 두 번째 대회 우리금융 챔피언십(총상금 15억원) 마지막 날 4라운드에서 보기는 1개로 막고 버디 5개를 잡아 4언더파 67타를 쳤다. 최종 합계 13언더파 271타를 기록한 최찬은 장유빈, 정태양의 추격을 3타 차로 따돌리고 32번째 대회 출전 만에 감격의 우승 트로피를 들어 올렸다.
1997년생인 최찬은 2022년 KPGA투어에 데뷔했으나 성적 부진으로 시드를 잃은 뒤 군에 입대했다. 2024년 군 전역 후 2025시즌 투어 재입성에 성공했다. 종전 최고 성적은 지난해 투어 챔피언십에서 거둔 공동 4위였다.
지난해 LIV골프에서 활동하다 올해 투어에 복귀한 장유빈은 정태양과 함께 공동 2위로 대회를 마쳤다. 이태훈과 최진호, 신상훈, 문동현, 김범수 등은 공동 4위에 올랐다.
한편 ‘봄의 여왕’ 이예원이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 시즌 첫 승에 성공했다. 이예원은 이날 충북 충주시 킹스데일GC(파72·6700야드)에서 열린 KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십(총상금 10억원) 마지막 날 3라운드에서 보기 2개에 버디 6개를 잡아 4언더파 68타를 쳤다. 최종 합계 12언더파 204타를 기혹한 이예원은 박현경의 추격을 3타 차로 뿌리치고 시즌 첫 승이자 통산 10승에 성공했다. 최근 2년간 시즌 초반에 우수한 성적을 내 ‘봄의 여왕’ 칭호를 얻은 이예원은 우승 직후 방송 인터뷰에서 “봄에 다시 우승해서 기쁘다”며 “올해는 준비를 잘해 가을에도 승수를 추가해보려고 한다. 3승 이상을 반드시 달성하겠다”고 말했다.
이날 6언더파 66타를 몰아친 박현경이 2위, 방신실 유현조 한진선 김재희가 공동 3위로 대회를 마쳤다.
파주=정대균 골프선임기자
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