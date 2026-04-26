서울 아파트 전셋값 상승률 6년 만에 최대
전세수급지수는 2021년 ‘대란’ 수준
서울 외곽 지역 전세 매물 감소 폭 커
서울 아파트 전셋값 상승률이 6년여 만에 최대를 기록했다. 수요 대비 공급이 부족해지면서 전세수급지수는 ‘전세대란’ 시기로 불렸던 2021년에 가까워졌다. 전문가들 사이에선 비아파트 공급 확대 등 대체재 마련이 필요하다는 목소리가 나온다.
26일 한국부동산원에 따르면 4월 셋째 주(20일 기준) 서울 아파트 전세가격 상승률은 0.22%로 집계됐다. 2019년 12월 넷째 주(0.23%) 이후 가장 큰 폭의 상승률이다.
전셋값 상승률은 서울 25개 자치구 가운데 4곳(중·용산·구로·동작)을 제외하곤 모두 직전 주보다 높아졌다. 도봉(0.10→0.26%), 송파(0.28→0.39%), 서대문(0.08→0.18%), 성북(0.30→0.39%) 등은 한 주 새 0.1% 포인트 안팎으로 크게 상승했다.
서울 아파트 전세 매물은 꾸준히 줄고 있다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5422건으로, 올해 1월 1일(2만3060건) 대비 33.2% 감소했다. 노원(-67.1%), 금천(-64.1%), 구로(-63.8%), 관악(-60.4%), 중랑(-60.3%) 등 저렴한 매물이 많은 서울 외곽 지역의 매물 감소 폭이 컸다.
공급이 부족해지면서 서울 아파트 전세수급지수는 ‘전세대란’이 있었던 2021년 수준에 다가섰다. 4월 셋째 주 전세수급지수는 108.4로 집계되며, 2021년 6월 넷째 주(110.6) 이후 약 5년 만에 가장 높았다. 전세수급지수는 전세 수요와 공급의 비중을 나타내는 지표로, 200에 가까울수록 수요가 많음을 의미한다. 2021년은 직전년 7월 시행된 임대차2법(계약갱신청구권·전월세상한제)의 영향이 본격적으로 나타나며 신규 전세 매물이 잠기고, 수도권 연간 아파트 전세 상승률이 10.65%를 기록했던 때다.
최근의 전세난은 공급 부족과 정부 규제, 전세의 월세화 등 여러 요인이 한데 얽히며 나타나고 있다. 서울 아파트의 신규 입주물량이 평년 대비 부족한 상황에서 토지거래허가제, 대출 규제 시행으로 갭투자(전세 낀 매매)가 차단되면서 임대차 공급이 줄어든 것이다. 여기에 전세사기 여파에 따른 빌라 등 비아파트 공급 위축, 아파트로의 전세 수요 쏠림 심화 등도 영향을 미친 것으로 분석된다.
윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “임대차 가격이 매매가를 밀어 올리는 요소로 작동하지 않도록 정부 차원의 조기 대응책이 요구되는 상황”이라고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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