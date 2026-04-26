“서울 지켜야 李도 두려움 갖는다… 무능했다면 네 번 뽑혔겠냐”
[지금 우리후보는?] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보
네 차례 임기, 10년간 시정을 이끌고 이제 5선에 도전하는 오세훈 시장은 26일 “서울을 사수해야 폭주하는 이재명 정권도 두려움을 갖게 될 것”이라고 각오를 밝혔다. 종로에 캠프를 마련한 오 시장은 27일 예비후보 등록 후 본격적인 선거전에 돌입한다. 정원오 더불어민주당 후보와 맞붙는 그를 25일 서울시청 집무실에서 만났다.
오 시장은 ‘성과가 없다’는 여권의 지적에 대해 “그런 주장이야말로 시정에 대해 아무런 관심이 없었다는 뜻”이라고 비판했다. 다음은 일문일답.
-여권에선 ‘성과가 없다’고 비판한다.
“성과는 열거하기 힘들 정도로 많다. 도시 경쟁력의 종합 성적표인 GPCI(세계 도시 종합 경쟁력지수)를 6위로 끌어올렸다. 삶의 질을 획기적으로 높여 세계적인 도시를 만들었다. 민주당의 비판은 시정에 대해 아무 관심이 없었다는 말이다. 엄마가 아들을 열심히 키워놨더니 ‘엄마는 대체 뭐했어?’ 투정 부리는 것과 뭐가 다른가.”
-전체 임기 중 가장 큰 성과는.
“120다산콜센터다. 처음 취임했을 때 민원 통화 대기 시간만 평균 67분이었다. 지금 23초로 줄였다. 지난 2월 시장 신분을 밝히지 않고 써본 적도 있다. 압구정사거리를 지나는데 플래카드가 강풍에 도로까지 나와 흔들리고 있었다. 교통이 마비될까 120에 전화했고 1시간30분 만에 해결했다고 문자가 왔다. 정 후보는 직접 소통을 강점이라 하는데 저는 2007년 이미 시스템으로 구축했다. 시민이 공기처럼 누리게 된 성과다.”
-‘랜드마크만 세우려 한다’고도 비판한다.
“나쁜 프레임이다. 당연히 랜드마크만 하면 나쁜 시장이다. 그러나 그 비중은 10%도 되지 않을 거다. 그럼에도 도시 브랜드 이미지를 구축하는 것은 중요한 과제다. 방한 관광객이 연간 2000만명이다. 노들섬 예술섬 프로젝트도, 서울링도 필요하고, 한강 르네상스도 있어야 한다. 혈세 낭비라고 하지만 서울링만 해도 수익형 민간투자 사업이다. 민간 사업자가 수익성 판단이 안 나오면 뛰어들겠나.”
-이번 선거를 ‘정권 독주를 견제할 마지막 보루’라고 규정했다.
“국민의힘의 서울 사수 자체가 정권에 대한 견제다. 민주당이 입법·행정을 장악하고 선출 권력이 우위라며 사법부까지 능멸하고 있다. 지방 권력까지 장악하면 진짜 독재다. 서울을 지켜야 이 정권도 미래에 대한 두려움을 갖는다.”
-빨간 점퍼를 입을 생각인가.
“당원을 위해 입을 계획이다. 장동혁 대표는 인정할 수 없다. 그러나 국민의힘은 장동혁의 당이 아니라, 당원이 주인이다. 얼마나 당원 마음이 아프겠나.”
-보수 진영에서 ‘오세훈·이준석·한동훈’ 연대를 말한다.
“충분히 공감한다. 자연스럽게 이뤄질 가능성이 크다. 누구에게라도 손해가 된다면 어렵겠지만 지금은 서로 필요로 하는 상황이다.”
-정 후보에 대한 평가는.
“선거판에 뛰어들고 오염됐다고 본다. 시장직 수행하면서 당적이 다른 구청장 단 한 번 차별한 적 없다. 본인이 더 잘 알 것이다. 그런데도 ‘3무’(무능·무책임·무비전) 같은 슬로건을 쓰는 건 도리가 아니다. 무능한 시장이 어떻게 GPCI를 6위까지 끌어올리나. 네 번이나 저를 뽑아준 시민에 대한 예의도 아니다.”
-정 후보 출마 직후 여론조사 격차가 컸다.
“좁혀지고 있다. 일상에서 체감하기 어려웠던 시정 성과가 아직 충분히 알려지지 않았다. 100% 경유차였던 시내버스를 수천억원 들여 전부 압축천연가스(CNG) 엔진으로 바꾼 게 1기 시정 때다. 서울에서 맑은 공기를 마실 수 있는 건 그런 정책 노력이 누적된 결과다. 정책을 정확히 비교할 수 있게만 해드려도 누가 돼야 하는지 판단이 설 거다.”
-정 후보는 부동산 공약으로 ‘착착개발’을 내세웠는데.
“어떻게 ‘착착’ 하겠다는 것인지 내용이 없다. 정비사업 지정 권한을 자치구로 내리겠다는데 이미 70%는 자치구에 있다. 처음 구역 지정하는 부분만 시가 담당한다. 그조차 신통기획으로 5년 걸리던 걸 2.5년으로 단축했다. 민간 분양 아파트를 시세의 70~80% 수준으로 공급하겠다는 (정 후보의) ‘실속주택’도 마찬가지다. 서울시 재원으로 생활 인프라를 제공해 가격을 낮추겠다는데, 예산만 수십조원이 들어가는 현실과 괴리된 공약이다.”
정우진 박준상 기자 uzi@kmib.co.kr
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