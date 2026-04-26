보선 신발끈 조이는 ‘李의 사람들’

보선 신발끈 조이는 ‘李의 사람들’
김남준 이어 하정우 이번주 결정
전은수는 아산을 사실상 출사표
6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에 청와대 참모들의 출마 채비도 속도를 내고 있다. 적어도 3~4명이 출마할 것으로 관측돼 ‘이재명의 사람들’이 얼마나 원내 추가 진입할지 관심을 모으고 있다.
가장 주목받는 인사는 전재수 부산시장 후보의 의원직 사퇴로 치러지는 부산 북갑 보궐선거 등판 가능성이 제기되는 하정우 청와대 AI미래기획수석이다. 청와대 핵심 관계자는 26일 “하 수석의 출마는 이제 거의 상수로 보는 분위기”라며 “본인의 결단만 남은 상황”이라고 말했다. 이 대통령이 27일 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)와 면담하는 일정까지 수행한 뒤 결심을 밝힐 것이라는 관측이 많다.
전은수 청와대 대변인은 강훈식 대통령 비서실장이 청와대로 옮기면서 발생한 충남 아산을 보궐선거 출마가 확실시되고 있다. 지난 총선에서 험지(울산 남갑)에 나와 석패한 경쟁력, 여성 후보 공천 필요성 등이 맞물리며 유력 후보로 이름이 오르고 있다. 공직선거법상 이번 재보선에 출마하려면 선거 30일 전인 오는 5월 4일까지 사퇴해야 한다. 전 대변인은 이번 주 중 사퇴하는 것으로 결정된 것으로 알려졌다. 하 수석 역시 이번 주 내 최종 결단을 내려야 한다.
십여 년간 이재명 대통령의 ‘입’을 맡아온 김남준 전 청와대 대변인은 이 대통령 전 지역구인 인천 계양을 보궐선거 공천을 확정했다. ‘7인회’ 멤버인 김남국 전 청와대 디지털소통비서관은 일찌감치 경기 안산갑 출마 의사를 밝힌 상태다. 이들의 공천 및 선거 결과가 ‘이재명 청와대’에 대한 민심 확인 계기가 될 것이란 해석이 나온다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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