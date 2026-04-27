‘4대그룹 유일 공채’ 삼성, 상반기 GSAT 실시
18개 계열사 직무적성검사 실시
반도체·바이오 등 채용 지속 방침
삼성은 25~26일 전자·디스플레이·바이오로직스·물산·생명 등 18개 계열사에서 입사 지원자를 대상으로 삼성직무적성검사(GSAT)를 실시했다고 밝혔다. 삼성은 지난달 지원서 접수를 시작으로 상반기 공채 절차를 진행 중이다. GSAT에 이어 면접(5월) 등을 거쳐 신입사원을 최종 선발할 예정이다.
GSAT는 “객관적이고 공정한 세계 최고 수준의 채용 도구를 만들어 보라”는 고(故) 이건희 선대회장의 지시에 따라 2년의 연구개발을 거쳐 1995년 신입 공채 때 처음 도입됐다. 도입 당시엔 SSAT였다가 직무중심 채용을 실시한 2015년부터 지금의 명칭으로 바뀌었다. 코로나19 확산이 본격화한 2020년부터는 온라인 방식으로 진행되고 있다. 지원자들은 독립된 장소에서 PC를 이용해 검사에 응시하는데, 삼성은 시험 일주일 전 예비소집을 통해 응시자들의 네트워크 및 PC 환경을 점검했다.
삼성은 1957년 국내 최초로 신입 공채를 도입해 70년간 이어오고 있다. 청년 취업 준비생들에게 상시 예측 가능한 취업 기회를 제공한다는 취지로, 4대 그룹 중 공채 제도를 유지하고 있는 곳은 삼성이 유일하다. 삼성은 지난해 향후 5년간 6만명 신규 채용 계획을 발표하는 등 반도체를 중심으로 바이오·AI 분야에서 채용을 이어갈 방침이다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사