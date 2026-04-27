中 기술 녹인 현대차 ‘아이오닉 V’… 만리장성 넘을까
세계 최대 베이징 오토쇼 가보니
수입업체 ‘中心 잡기’ 현지화 초점
로고 바꾸고 ‘중국스럽게’ 변화
中, 신기술 장착… 프리미엄 내세워
지난해 중국에서 판매된 자동차의 절반 이상(53.28%)은 전기차를 주축으로 한 신에너지차(NEV)다. 판매량 1649만대를 기록한 이 거대 시장에선 현재 중국 내수 브랜드들의 ‘그들만의 출혈 리그’가 펼쳐지고 있다. 공급 과잉에 빠진 중국 브랜드는 마진을 확 줄이고 있고, 수입 업체는 점유율이 곤두막질 치는 중이다. 둘 다 판을 바꿔야 하는 상황. 다만 처지가 다른 만큼 중국 베이징에서 열린 모빌리티 박람회에서 꺼내든 카드 역시 극명하게 갈렸다. 중국 브랜드는 기술 고급화, 수입업체는 현지화로 승부수를 던졌다.
‘오토차이나 2026’이 24일(현지시간) 중국 베이징 중국국제전람중심 순의관에서 개막했다. 약 38만㎡의 전시장은 축구장 50개와 맞먹고 세계 최초 공개 모델만 181개에 달할 정도로 역대 최대 규모였다. 현대자동차는 이 자리에서 NEV 브랜드로의 전환을 선언했다. 중국 시장 반등을 위한 초강수다. 선봉장인 ‘아이오닉 V’가 무대에 등장하자 좌석마다 놓여 있던 운석 모형 조명에 불이 켜졌다. 중국에서 선보이는 차량의 콘셉트는 ‘행성’이다. 현대차 관계자는 “태양을 중심으로 공전하는 행성처럼, 중국 고객 중심의 자동차를 내놓겠다는 의미”라고 설명했다. V는 비너스(Venus)를 의미하고 연말 출시 예정인 ‘아이오닉 E’는 얼쓰(Earth)를 뜻한다.
아이오닉 V는 베이징자동차(BAIC)와 공동 개발한 플랫폼을 적용했다. 배터리는 중국 CATL과 함께 제작했다. 중국 자율주행 기업 모멘타와 협업한 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 탑재했다. 중국 업체의 기술을 차에 녹여 철저하게 현지화에 초점을 맞췄다. 이날 현장에서는 장젠용 BAIC 동사장과 쩡위친 CATL 회장이 장재훈 현대차그룹 부회장을 만나는 장면이 포착되기도 했다. 호세 무뇨스 현대차 사장은 “오늘은 현대차가 중국에서 새로운 장을 여는 날”이라며 “모빌리티 미래는 중국에서 정의되고 있다. 현대차는 중국에서, 중국을 위해, 궁극적으로 세계를 위해 미래를 함께 만들어 갈 것”이라고 강조했다. 현대차는 향후 5년 내 신차 20종을 발표하고 2030년까지 연간 판매량 50만대를 달성하겠다는 목표를 세웠다.
중국 NEV 판매량 톱10 가운데 수입차업체는 테슬라가 유일하다. 그마저도 지난해 점유율 4.9%로 전년(9.7%) 대비 반토막이다. 생존이 걸린 수입차업체들은 중국 소비자의 마음을 잡기 위해 현지화에 사활을 걸고 있다. 독일 폭스바겐 전시장은 현지 맞춤형 차량으로 가득했다. 이날 처음 공개한 ID. UNYX 09엔 중국 샤오펑의 소프트웨어를 적용했다. ID.UNYX 06과 07은 화웨이 기술이 녹아들어갔다.
아우디는 상하이자동차(SAIC)와 함께 개발한 스포츠유틸리티차(SUV) E7X를 공개했다. 아우디는 중국 시장을 겨냥해 기존의 4개의 링 대신 ‘AUDI’라는 로고를 쓰는 과감한 전략을 택했다. 게르놋 될러 아우디 회장은 이날 “다양한 현지화 모델을 통해 아우디 역사상 최대 규모의 중국 제품 전략을 내세울 것”이라고 말했다. 푸조는 이날 공개한 ‘콘셉트 6’ 기반의 양산차를 중국 둥펑과 협력해 우한 공장에서 생산할 계획이다. 현장에서 만난 독일 완성차 업체 관계자는 “중국의 저가 전기차 공세에 설 자리를 잃은 수입 업체가 보다 ‘중국스럽게’ 변하고 있다는 것을 느꼈다”고 말했다.
반면 가성비 전기차로 내수를 장악한 중국 토종 브랜드는 다음 단계를 준비하는 분위기다. 핵심은 기술 고급화를 통한 프리미엄 전기차다. 중국 업체가 차린 부스마다 로봇이 보였다. 인공지능(AI) 모델이 자동차를 설명하는 모습도 쉽게 찾아볼 수 있었다.
중국 최대 전기차 업체 BYD(비야디)는 전시관 한 동을 통째로 빌려 토종 맹주의 위상을 과시했다. BYD는 거대한 투명 냉동고를 만든 뒤 블레이드 배터리를 장착한 차량을 통째로 집어넣고 충전하는 모습을 시연했다. 온도계는 영하 34도를 가리켰다.
충전을 시작하자 5분 만에 10%에서 70%까지 충전됐다. BYD의 산하 브랜드 양왕은 세계 최고 수준의 속도 기록을 앞세운 고성능 전동화 기술을, 팡청바오는 마그네슘 차체를 적용한 세단으로 경량화 기술을 강조했다.
샤오펑은 인공지능(AI) 자율주행으로 승부수를 던졌다. 2세대 지능형 보조주행 시스템 ‘VLA 2.0’은 아파트 단지, 지하주차장, 좁은 골목길에서도 활용할 수 있는 것이 특징이다. 한국 진출을 앞두고 있는 지커는 차세대 하이브리드 기술을 담은 플래그십 모델 8X를 공개했다. 230㎾ 구동 모터를 통해 주행의 약 80%를 전기로 주행할 수 있다. ℓ당 45㎞의 연비를 달성했다.
샤오미는 운전자와 차량이 상호작용하는 기능을 가진 콘셉트카를 공개했다. 차량이 차체 내부에 탑재된 생체·환경 센서로 운전자의 심박수와 신체 상태를 실시간으로 감지해 실시간 생체 데이터를 기반으로 주행을 보조한다.
CATL 전시장엔 최근 발표한 리튬인산철(LFP) 기반 3세대 선싱(神行) 배터리가 전시돼 있었다. 배터리 잔량 10%에서 98%까지 충전하는 데 6분27초면 충분하다. 주유소에 들러 기름을 넣는 시간과 큰 차이가 없는 수준이다.
베이징= 이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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