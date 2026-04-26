여야 사활 건 ‘보수의 심장’… 김-추 맞승부
대구시장… 주호영·이진숙 불출마
파란이냐 수성이냐. ‘보수의 심장’ 대구에서 김부겸 전 국무총리와 추경호 전 부총리 겸 기획재정부 장관이 진영의 명운을 건 진검승부에 나선다. 6·3 지방선거를 38일 앞둔 26일 추 전 부총리가 국민의힘 후보로 확정되며 대구시장 여야 대진표가 마침내 완성됐다.
더불어민주당은 1995년 지방자치제 시행 후 사상 첫 대구시장 승리를 통해 진정한 의미의 전국정당으로 발돋움하겠다는 목표다. 국민의힘은 마지막 보루인 대구를 수성해 보수 재건 발판을 마련하겠다는 각오다.
민주당은 이번 대결을 불가능에 대한 도전으로 규정하고 지역주의 타파의 상징인 김 후보를 선봉에 내세웠다. 민주당은 이날 김 후보 선거 사무소 개소식에 지도부와 중진을 총집결시키며 중앙당 차원의 총력전을 선언했다. 선거 초반부터 화력을 집중해 판세를 흔들고 중도·무당층은 물론 보수의 마음마저 사로잡겠다는 구상이다. 김 전 총리는 “김부겸을 회초리 삼아 달라. 국민의힘 정신 차리게 만들어 달라”며 보수 회초리론을 앞세웠다.
국민의힘도 사즉생의 자세로 나선다. 3선 중진이자 엘리트 관료로 부총리를 지낸 추 후보를 발탁해 ‘검증된 경제 리더십’을 부각한다는 전략이다. 경선 과정에서 극심한 내홍을 겪었던 국민의힘은 컷오프(경선배제)된 주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장의 무소속 출마 악재를 막판 털어내며 보수 결집을 위한 기반을 마련했다. 선거가 본격화되면 조직력과 결집력을 바탕으로 지지율 역전을 가져올 것으로 기대하고 있다. 12·3 비상계엄 당시 원내대표로서 계엄 해제 국회 표결을 방해한 혐의로 불구속 기소돼 재판받고 있는 추 후보는 개인적으로 이번 선거를 명예 회복의 계기로도 삼고 있다.
여론 흐름은 대혼전이다. 한국갤럽이 지난 23일 공개한 정당 지지율 조사에서 대구·경북(TK)은 민주당 33%, 국민의힘 41%로 나타났다. 일주일 전(민주당 30%·국민의힘 33%)과 비교하면 양측 모두 올랐지만 보수 진영의 결집 속도가 더 가팔랐다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
김혜원 이형민 기자 kime@kmib.co.kr
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