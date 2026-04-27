대한상공회의소가 지역 중소·중견기업 인력난 해소를 위해 베트남 현지 명문 4개 대학과 손잡고 기술 인재 양성에 나선다.
대한상의는 지난 23일 베트남 최상위권 대학인 하노이국립대 하노이과학기술대 하노이산업대 우편통신기술대학교와 ‘산업기술인력 양성을 위한 교육협력 업무협약(MOU)’을 체결했다고 26일 밝혔다.
이번 사업의 핵심은 실무역량이 검증된 인재 유치다. 대한상의가 기업의 구인 및 직무 수요를 사전에 파악하면, 대학은 이를 반영해 현지 교육에 착수하는 방식이다. 현장 밀착형 직무 프로젝트를 완수한 인재들은 국내 기업과의 매칭 기회가 주어진다.
이번 협약은 대한상의가 산업통상부와 추진 중인 해외전문기술인력 유치사업의 일환이다. 대한상의 관계자는 “산업 경쟁력 강화와 함께 지역 균형발전과 지방소멸 대응에 기여할 것”이라고 말했다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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대한상의, 베트남 명문대와 손잡고 중소기업 기술인력 양성
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