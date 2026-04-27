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신동빈 롯데 회장 베트남 방문… “성장세 고무적… 신사업 넓혀야”

입력:2026-04-27 01:24
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롯데몰 웨스트레이크 성과 점검
올 첫 해외 현장경영… 장남 동행

신동빈(가운데) 롯데그룹 회장이 지난 23일 베트남 하노이 롯데몰 웨스트레이크를 찾아 매장을 둘러보고 있다. 왼쪽은 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장. 롯데 제공

신동빈 롯데그룹 회장이 베트남 하노이를 방문해 올해 첫 해외 현장경영에 나섰다. 주요 사업장을 직접 점검하고 현지 정부 인사들과 협력 방안을 논의하며 글로벌 사업 기반을 다지는 행보를 이어갔다.

롯데그룹은 신 회장이 지난 21~24일 하노이를 방문했다고 26일 밝혔다. 신 회장은 롯데몰 웨스트레이크 하노이와 롯데센터 하노이 등 주요 사업장을 시찰하고, 현지 계열사 사업 현황을 보고받았다. 신 회장은 이 자리에서 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로, 식품과 유통 등 주력 사업에서의 성장세가 고무적”이라며 “기존 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 첨단 도시 개발, 친환경 소재, 물류 등 신사업 확대에도 적극 나서달라”고 당부했다.

핵심 사업장인 롯데몰 웨스트레이크 하노이의 성과도 직접 챙겼다. 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래전략실장도 현장에 동행했다. 2023년 9월 개장한 이 복합몰은 백화점, 마트, 호텔, 아쿠아리움을 갖춘 대형 유통시설로, 현지에서 ‘K-리테일’의 성공 사례로 주목받고 있다. 지난달까지 누적 방문객 3000만명을 돌파했으며, 지난해 말 기준 누적 매출은 6000억원을 기록했다. 업계에서는 연내 1조원 달성 가능성도 예상하고 있다.

문화·스포츠 분야 협력에도 공을 들였다. 신 회장은 롯데가 2011년부터 베트남 국영방송 VTV와 공동 기획·제작해온 유소년 축구 예능 프로그램 ‘까우투니(Cau Thu Nhi)’ 홍보관을 방문했다. 이 자리에서 김상식 베트남 축구 국가대표팀 감독과 만나 선전을 격려하고, 유망 선수 육성 지원 의지도 밝혔다.

현지 정부 인사들과의 협력 논의도 진행됐다. 신 회장은 22일 부 다이 탕 하노이시 인민위원장, 또 안 쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등과 잇달아 면담했다. 도시 개발과 투자 협력 방안을 논의하며 양국 간 파트너십 강화 의지를 재확인했다. 베트남 진출 이후 30여 년간의 투자 성과를 언급하며, 앞으로도 그룹 강점을 살린 개발 사업을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다.

김승연 기자 kite@kmib.co.kr

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