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‘첨단 재생의료’ 적용 범위 확대 전망

입력:2026-04-28 00:08
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지금까지는 ‘생체 외 방식’만 허용
생체 내 유전자·세포치료 가능해져


그간 제도적 한계로 제한됐던 ‘첨단 재생의료’의 적용 범위가 확대될 전망이다. 지금까지는 몸 밖에서 유전자·세포 치료를 설계하고 제작해 몸 안으로 주입하는 ‘생체 외 방식(ex vivo)’만 허용됐는데 최근 환자 몸속에서 직접 치료가 이뤄지는 ‘생체 내 방식(in vivo)의 유전자·세포 치료’의 법적 근거가 마련됐기 때문이다. 이에 따라 선천성 망막질환 등 희귀 소아 질환의 임상 연구와 치료 기회가 넓어질 것으로 기대된다.

27일 정부와 국회 등에 따르면 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전·지원 법률(첨단재생바이오법) 일부 개정안이 지난 23일 국회 본회의를 통과했다. 해당법은 공포 후 6개월 뒤부터 시행된다.

이번 개정은 ‘인체 세포 등’의 정의에 ‘유전 물질 등’을 포함함으로써 그간 법적 해석의 공백 속에 머물렀던 생체 내 치료를 제도권에 명확히 편입시켰다. 또 세포 처리 업무 범위에 ‘수입’을 포함함으로써 해외에서 개발된 유전자·세포 치료 자원을 국내에서 즉각 활용할 수 있는 길을 열었다. 이는 기술이 실제 환자 치료로 이어질 수 있는 최소한의 제도적 조건이 해외 선진국과 같이 되면서 단순한 제도 개선의 의미를 뛰어넘는다는 평가다.

이주혁 소아희귀난치안과질환협회 대표는 이번 법 개정 통과를 의미 있게 평가하면서도 “법이 열렸다 하더라도 재정과 정책이 뒷받침되지 않는다면 환자에게 치료는 여전히 ‘그림 속 가능성’에 머물 수밖에 없다”고 지적했다.

유전자·세포 치료는 초고비용 문제로 임상 연구 진입의 벽이 매우 높다. 현재 국내 연구개발(R&D) 재정 등 예산 제도로는 뒷받침되지 못하는 실정이고, 민간 차원의 투자 역시 바이오의 특성상 쉽지 않다. 이 대표는 “재정적 뒷받침과 임상 연구 및 치료제 승인을 위한 보건복지부와 식품의약품안전처의 전폭적 지원과 전향적인 판단을 통해 연구자를 지원하는 파트너가 돼 주길 바란다”고 말했다.

환아를 둔 부모들의 현실은 절박하다. 치료 가능성을 확인하고도 정책과 재정 지원의 벽 앞에 멈춰야 하는 상황이 반복되고 있다. 아이의 시간을 지키기 위해 더는 기다릴 수 없다는 것이 현장의 목소리다. 이 대표는 “기획예산처, 복지부, 과학기술정보통신부 등 관계 부처는 첨단 재생의료를 활성화하는 데 구체적 정책을 구현하고 실질적인 재정 투입과 전문가 및 기업 지원을 이어가야 한다”고 강조했다. 향후 해당 법의 하위 법령을 정비하는 과정에서 정부가 어느 정도 예산을 확보하고 임상 승인 절차를 유연화하느냐가 치료 접근성을 결정짓는 핵심 변수가 될 것으로 보인다.

민태원 의학전문기자

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