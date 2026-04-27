K조선, 美해군 기술동맹으로… 함정 정비 넘어 설계·개발까지
HD현대, ONR 연구과제 수주
한화오션·삼성重도 설계 참여
국내 조선업계가 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 수주에 이어 함정 설계와 핵심 연구 과제까지 수주하며 미국과의 접점을 넓히고 있다. 정비 파트너를 넘어 미 해군의 기술 동맹의 한 축으로 올라서는 모습이다.
HD현대는 최근 미 해군연구청(ONR)과 함정 성능개선 등 연구 과제 2건에 대한 수주계약식을 체결했다고 26일 밝혔다. ONR은 미 해군성 소속으로 미국 해군과 해병대의 과학기술 개발을 총괄하는 핵심 기관이다.
국내 조선사가 미군 ONR의 연구 과제를 수주한 건 처음이다. 이번 계약을 통해 HD현대는 인공지능(AI) 기술을 활용한 함정 성능 개선 과제를 수행하게 된다. 또 첨단 기술력을 토대로 건조 생산성을 높이는 기술을 개발하는 과제도 맡는다.
이번 연구는 HD현대의 첨단 기술력을 미 해군으로부터 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다는 게 업계의 평가다. 업계 관계자는 “미 해군과 함정 개발 단계부터 공동 연구를 수행하게 된 만큼 향후 추가적인 기술 협력도 기대된다”고 말했다.
최근 국내 조선업체들의 미 해군 사업 관련 수주 범위가 확대되는 양상이다. 한화오션과 삼성중공업은 미 해군이 발주한 차세대 군수지원함(NGLS) 13척에 대한 개념설계 사업을 각각 수주했다. 개념설계는 해군이 요구하는 작전과 성능 충족하는 배의 밑그림을 그리는 작업이다. 배 건조 방식과 비용 등도 포함된다.
한화오션은 미 함정 설계 전문업체 ‘바르드’와 삼성중공업은 미 서부 최대 조선소인 ‘제너럴다이내믹스 나스코’와 함께 참여한다. 국내 조선사가 미군 신규 함정 건조 과정에 직접 참여하는 첫 사례로 향후 본사업인 함정 건조 수주로 이어지는 교두보 역할을 할 가능성이 크다.
전통적인 MRO 분야에서의 수주 속도 역시 눈에 띄게 빨라졌다. HD현대중공업은 최근 4만 1000t급 화물보급함 ‘USNS 리처드 E.버드함’의 정기 정비 사업을 수주했다. 한화오션도 올해 미 해군으로부터 MRO 사업 2건을 수주했다. 실제로 올해 주요 조선사들이 확보한 미 MRO 사업 규모는 이미 지난해 연간 수주 실적(5건)에 육박한다. 삼성중공업도 미국 MRO 전문 조선소인 비거마린그룹과 체결한 전략적 파트너십을 바탕으로 MRO 사업에 본격 참여할 계획이다.
조선업계 관계자는 “MRO 사업으로 시작된 미 해군과의 협력이 이제 설계와 AI 연구 등 고부가가치 영역으로 확장되고 있다”며 “글로벌 함정 시장에서 한국 조선업의 위상이 한 단계 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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