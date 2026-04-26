‘권리 밖 노동’ 입법 패키지, 노동절 처리 사실상 무산
일하는사람기본법·근로자추정제
노동계 “사후구제 장치 불과” 반발
소상공인·중기는 “분쟁 부담 가중”
정부가 기존 노동법으로 보호받지 못하는 사람들을 위해 ‘일하는사람기본법’과 ‘근로자추정제’ 제정을 추진하고 있지만 국회 논의가 지지부진한 데다 노동계와 산업계 반발에 부딪히면서 난항을 겪고 있다. 정부는 5월 1일에 맞춰 ‘노동절 선물’로 두 법안을 처리하려 했지만 사실상 물 건너갔다는 평가가 나온다.
일하는사람기본법은 근로계약 여부와 관계없이 특수고용·플랫폼 종사자 등 모든 일하는 사람에게 적용되는 기본권과 국가의 보호 원칙을 규정하는 법안이다. 근로자추정제는 노무제공자를 근로자로 추정하고 사업주가 근로자가 아님을 입증해야 하는 제도로, 입증하지 못하면 노동법상 근로자로 추정해 보호받을 수 있다.
특히 노동계와 산업계가 첨예하게 맞선 법안은 근로자추정제다. 26일 정부 등에 따르면 근로자추정제 정부안은 ‘근로기준법 관련 분쟁 해결에서 근로자로 추정한다’는 규정을 신설했는데 양대 노총은 이를 두고 “소송 단계에서나 겨우 작동하는 사후구제 장치에 그쳐 실효성이 떨어진다”는 입장을 고수하고 있다.
노동계는 별도의 규정 신설 대신 근로자의 정의 자체를 바꿔 근로자성을 폭넓게 인정해야 한다고 주장한다. 정명기 한국노총 중앙법률원 변호사는 “근로자성 추정제는 기존 노동법에서 보호받을 수 있는 자의 범위를 확대하는 것에 목적을 두고 있으므로 근로기준법 제2조 근로자의 정의를 개정하는 방향이 타당하다”고 말했다.
고용노동부가 CU 화물기사 사망 사고 당시 화물기사의 노동자성을 부정하면서 이런 요구는 더 거세졌다. 양경수 민주노총 위원장은 지난 23일 기자간담회에서 “노동자인지 아닌지에 대한 일관된 기준이 정립돼 있지 않은 제도가 문제”라며 “근로기준법 정의 조항에 노동자 추정 조항을 담아 문제를 해소하는 것이 바람직하다”고 밝혔다.
반면 소상공인·중소기업계는 근로자가 아님을 자신들이 입증해야 하는 구조가 영세 사업장에 과도한 노무·소송 부담을 안길 수 있다고 반발한다. 제도가 도입되면 분쟁 가능성이 커지고 패소할 경우 퇴직금, 최저임금, 4대 보험, 연장근로수당 등 추가 비용이 발생할 수 있다. 일각에선 채용 위축으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.
황용연 한국경영자총협회 노동정책본부장은 지난 2월 노동부 주최 입법 토론회에서 “위임, 도급 등의 민사계약을 일률적으로 근로계약으로 추정하는 것은 노무수령자에 대해 과도하게 책임을 부과하는 것”이라며 “자율적인 업무수행을 근간으로 하는 사업모델의 경쟁력 저하와 일자리 창출 위축으로 이어질 것”이라고 말했다.
여권 내에서는 비교적 논란이 덜한 일하는사람기본법을 먼저 처리하고 근로자추정제는 뒤로 미루는 방안도 거론된다. 그러나 정부가 두 법안을 ‘권리 밖 노동 보호 패키지 입법’으로 추진해 온 터라 분리하기는 부담이 큰 것으로 전해졌다. 여기에 지방선거 국면까지 겹치면서 노동절 전 국회 상임위원회 일정 합의도 쉽지 않은 상황이다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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